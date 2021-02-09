新華網評特斯拉被約談：質量面前沒有「特」例

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-09 14:34

2月8日，中國國家市場監管總局網站發佈公吿稱，就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA）等問題，中國國家市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部以及應急管理部消防救援局共同約談了特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司。

《新華網》今日（9日）發表評論稱，特斯拉發起至今最大規模的一次故障召回，發生充電故障卻「甩鍋」中國國家電網電流過大，各種各樣事故問題不斷出現……在中國銷量高歌猛進的特斯拉，到底怎麼了？

文章指出，當前，新能源汽車產業站在風口之上，刺激市場銷量迎來爆發期。作為明星企業，特斯拉2020年在中國銷量超過14萬輛，可謂賺得盆滿缽滿。但與此同時，其涉及質量安全的事件與話題密集爆發，引起網民強烈反映，被五部門共同約談。

異常加速、電池起火、車輛遠程升級等問題，都是新能源汽車消費者關心的質量問題。對於中國消費者的遭遇，特斯拉不能隨意敷衍，不僅要有表態，更要有實際行動，拿出解決方案，及時消除隱患，切實保護消費者合法權益。

新能源車迅猛發展的今天，無論光環多麼奪目，企業都需銘記車輛安全始終是第一位的，產品質量終究是前提。為了追求銷售速度而降低對車輛品質的要求，本身就是竭澤而漁，飲鴆止渴。

文章最後說，「別再讓質量讓路銷量。特斯拉，別忘了，我們最關心的是安全！特斯拉，請牢記，質量面前沒有『特』例！」