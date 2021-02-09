羅兵咸料今年零售總額按年增15%　建議政府考慮派發消費券

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-09 15:00

去年零售業總銷貨價值的臨時估計為3,265億元，按年大跌24.3%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌25.5%。會計師行羅兵咸永道預計，今年全年零售總額可達至3,760億元，按年增加15%。

該行消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然表示，去年12月零售表現較預期理想，臨近農曆新年，市民外出消費意欲明顯增加，惟這類節日性消費或在2月下旬有所消退。

羅兵咸永道預計，1月份的零售總額將達到325億元，按年跌14%；2月份則由於基數較低及農曆新年因素，零售總額將達到310億元，按年增長36%。隨著下半年或有望放寬限制措施、疫苗普及化以及口岸通關，希望藉此帶動零售增長，但料短期內難以重上5,000億元的水平。

鄭煥然指出，即使香港零售銷售回暖，但仍面對人工高、成本高及租金高「三高」的問題，且面對內地的競爭力愈來愈大，使內地消費者或留在國內消費，他認為政府應尋求商機，發掘更多機會。

另外，奢侈品方面更受極大影響。鄭煥然稱，去年表現並不樂觀，出現嚴重下滑的情況。相反，內地消費者的購買力愈來愈強，不少品牌也考慮在內地增加據點，在香港的就持觀望態度。

政府將於本月24日公布財政預算案，鄭煥然建議政府考慮派發消費券，如派錢市民或會用作投資等用途，消費券則可直接受益於整個零售行業受惠。