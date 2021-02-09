人行：上月新增貸款3.58萬億元人民幣　創新高

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-02-09 17:32

人行今日（9日）發佈消息稱，中國1月新增人民幣貸款3.58萬億元（人民幣‧下同），創歷史新高，亦略高於預期3.5萬億元，前值由1.26萬億元修正為1.2552萬億元。

中國1月社會融資規模增量5.17萬億元，高於預期4.6萬億元，前值由1.72萬億元修正為1.7192萬億元。

初步統計，1月底社會融資規模存量為289.74萬億元，按年增長13%。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為175.41萬億元，按年增長13.1%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為2.2萬億元，按年增長3.2%；委託貸款餘額為11.05萬億元，按年下降3.5%；信託貸款餘額為6.28萬億元，按年下降16.2%；未貼現的銀行承兑匯票餘額為4萬億元，按年增長15.1%；企業債券餘額為27.83萬億元，按年增長16.3%；政府債券餘額為46.29萬億元，按年增長20.3%；非金融企業境內股票餘額為8.35萬億元，按年增長12.5%。

從結構看，1月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的60.5%，與上年同期持平；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.8%，與上年同期持平；委託貸款餘額佔比3.8%，按年低0.7個百分點；信託貸款餘額佔比2.2%，按年低0.7個百分點；未貼現的銀行承兑匯票餘額佔比1.4%，與上年同期持平；企業債券餘額佔比9.6%，按年高0.3個百分點；政府債券餘額佔比16%，按年高1個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.9%，與上年同期持平。