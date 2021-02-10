ATMXJ全面發力　港股重上三萬點

撰文： 張偉倫 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-10 17:04

美股個別發展，納指再創收市新高，衝破萬四點關口，收市報14007 點，升20點。道指和標指向下，道指跌9點，收報31375點。標指跌4點，報3911點。中國昨日公布1月新增貸款3.58萬億元人民幣，創歷史新高。

【16:10】港股重上三萬點

港股重上三萬點，最高見30075點，收市報30038點，全日升562點或1.9%；國企指數收報11810點，升207點或1.8%；科技指數收報10214點，升253點或2.5%；大市成交額1759.82億元。

美團（3690）創歷史新高，全日升5.2%，收市報430.2元，成交額85.8億元，為升幅最大的藍籌股；騰訊（0700）同樣創新高，見770元，全日升2.8%，收報761元；阿里巴巴（9988）升2.6%，收報262元；京東（9618）升4.6%，收報384元；網易（9999）創新高，見207.4元，收市報204.4元，升4.6%；小米（1810）升0.6%，收報27.45元。

重磅藍籌股港交所（0388）全日升3.8%，收報534元。友邦（1299）收報103.2元，升1.1%；建行（0939）升2.5%，收報6.14元。平安（2318）收報90.45元，升0.39%。

中海油（0883）全日跌1%，收市報8.79元，成藍籌表現最差。中石化（0386）收報3.83元，跌0.52%。

閱文（0772）創1年新高，全日飆逾1成，收市報85元；心動（2400）破頂，高見109.2元，收報108.8元，升7.8%；明源雲（0909）收報53.55元，升5.8%。

【15:30】康希諾生物停牌

康希諾生物 （6185） 下午15:23起停牌，該股停牌前飆14.5%，報410元，成交額11.5億元。該A股則漲停。

【15:22】餐飲股向上

有報道引述消息指，政府可能會在人日初七（18日）放寬社交距離措施，部分餐飲股向上。叙福樓（1978）現報0.45元，升4.7%；稻香（0573）創30天新高，現報0.86元，升7.5%；太興（6811）現報1.72元，升6.2%；大快活（0052）升0.11%，現報17.5元。

【15:16】上證收市報3655點

今日A股鼠年收爐日，四大指數悉數高收，上證收市報3655點，升51點，深成收市報15962點，升331點，滬深300收市報5807點，升121點，創業板收市報3413點，升79點。

總結整個鼠年，上證累升22.8%或679點，深成累升5,281點或49.4%；滬深300升1,805點或45%，創業板升1,486點或77.1%。

【14:58】亞太區股市高收

恒指最新報29978點，升502點。科指報10189點，升228點。快手（1024）續升，高見394元，現升12%，報392.6元。

亞太區股市高收，日股升57點，報29562點，澳洲ASX 200指數收市報6856點，升35點，韓國KOSPI指數收市報3100點，升15點。

【14:55】康希諾生物飆13.5%

康希諾生物（6185）創新高，見409.6元，現漲13.5%，報406.4元。嘉里物流（0636）午後破頂，高見25.9元，現升6.6%，報25元。

【12:23】美團半日升5.6%

恒生指數中午收報29988點，升512點或1.74%；科指收報10206點，升2.45%；國指收報11807點，升1.76%；半日成交額988.53億元。

ATMX股上揚，美團（3690）中午前抽升，半日升5.6%，收報431.8元，成交額49.3億元；騰訊（0700）升3.4%，收報765.5元，成交額66.1億元；阿里巴巴（9988）升2.5%，收報261.8元；小米（1810）收升1.8%，收報27.8元。

個別股協鑫新能源（0451）配股後低開10%，中午收報0.49元，跌7.6%；保利協鑫能源（3800）跌2.4%，收報3.65元。

重磅藍籌方面，港交所（0388）半日升3%，報530元。友邦（1299）升0.5%，報102.6元。滙豐（0005）升1.8%，報42.45元。中移動（0941）升0.4%，報46.7元。

快手（1024）半日升8.4%，收報380元。

嘉里物流（0636）獲順豐收購，半日升9%，中午收報25.55元。

恒大汽車（0708）發布三新車，股價創新高，曾飆逾22%，中午收報59元，升19.7%。其他汽車股，吉利（0175）半日升1%，收報29.6元；比亞廸（1211）升1.5%，收報264元。

【11:43】騰訊、美團再創新高

美團（3690）最新升逾6％，報434.2%；騰訊（0700）亦升近4%，報770元，同創歷史新高。

【11:12】港交所升近3%

恒生指數最新報29988點，升511點；科指報10163點，升201點。目前成交額810.11億元。

港交所（0388）委任歐冠昇（Alejandro Nicolas Aguzin）為行政總裁，股價曾升近3%，現升2.82%，現報529元。

被納入MSCI中國指數其中的農夫山泉（9633）抽升1.9%，報62.1元；九毛九（9922）創新高，見34.6元，最新升2.5%，報33.5元；明源雲（0909）最新升5.3%，報53.3元。

【10:32】亞太區股市早段牛皮

亞太區股市早段表現較牛皮，日股升13點，報29519點，韓國KOSPI指數報3087點，升2點，澳洲ASX 200指數最新報6860點，升39點。

【10:12】恒指升514點

恒指曾重上3萬點，報30042點，最新報29990點，升514點。

【10:10】內地股市早段上揚

內地股市在鼠年最後一個交易日上揚，上證最新報3635點，升32點，深成最新報15793點，165點，滬深300最新報5766點，升80點，創業板最新報3353點，升19點。

【09:53】恒指升幅擴大至逾400點

恒指升幅擴大至逾400點，最新報29904點，升428點，國指最新報11779點，升176點，國指最新報10084點，升122點。

【09:50】快手再破頂見381元

快手（1024）勁升，見381元，現升6.5%，報373.4玩。

【09:29】恒大汽車再創新高 三款新車發布

恒大汽車（0708）今日再創新高，高開13.4%，報55.9元。恒大汽車官方發佈恒馳7、恒馳8、恒馳9三款新車型。

【09:20】恒生指數高開320點

恒生指數高開320點，開報29796點。國指升123點，報11726點。騰訊（0700）高開2.5%，報759元。阿里巴巴（9988）升1.3%，報258.6元。美團（3690）升1.6%，開報415.6元，創歷史新高。小米（1810）升1.8%，報27.8元。

重磅藍籌方面，港交所（0388）升1.5%，報522元。友邦（1299）升1.3%，報103.4元。滙豐（0005）高開近2%，報42.5元。中移動（0941）高開逾1%，報47元。

上周上市的快手（1024）繼續破頂，今早高開4.6%，報366.8元。協鑫新能源（0451）配股後低開10%，報0.475元。