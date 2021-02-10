財經評論│4因素推升港股　恒指企穩3萬點無難度

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-10 21:34

恒指上企3萬點，今升562點或1.9%，收報30038點。在宏觀條件下，股市將猶如「金髮女郎」般出現，並料環球將續迎來大升市，港股勢要上破2018年1月29日33484點之高位。

環球經濟復甦，各國陸續進行疫苗注射，為經濟重新帶來增長動力。匯豐估計今年環球GDP增長4.8%，中國今年GDP增長8.5%，為全球經濟增長最快的國家，中國GDP去年增速2.3%，已是少數錄得增長的主要經濟體。

同時，企業盈利今年料可重新錄得增長。為減低2020年低基數效應帶來的數字落差，富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）將以2019年盈利作為基準，估計2021年多國的企業盈利可重新錄得增長，中國企業盈利則料較2019年高12%。

（由於2020年低基數效應，故將以2019年盈利為基準，富蘭克林鄧普頓預計2021年多國的企業盈利可重新錄得增長。資料來源：富蘭克林鄧普頓）

股市今年猶如「金髮女郎」般出現

環球央行幣策維持寬鬆，美聯儲局維持低至近零利率及每月1,200億元的買債規模，市場即使預期通脹升溫，亦未見聯儲局幣策改變。美國10年債息上升至1.16厘水平，較去年9月年約0.7厘的低位反彈近0.5厘。投資者棄債從股，美股再創新高。油價亦重回疫情前水平，紐約期油升至58美元水平，布蘭特期油升至60美元水平。

再者，中國1月金融數據強勁，內地新增貸款3.58萬億元人民幣，為單月歷史新高，社會融資規模增量5.17萬億元人民幣，雙雙勝預期，M2按年增長9.4%。而1月CPI按年跌0.3%，PPI按年漲0.3%，一年來首次由負轉正。匯豐估計今年全球通脹率為2.5%，美國和中國的通脹率分別為1.7%和1%，較全球平均水平為低。

在環球經濟增長、通脹低企、貨幣政策維持寬鬆的宏觀條件之下，股市將猶如「金髮女郎」般出現，並料將迎來環球大升市。

中國1月金融數據強勁，內地新增貸款3.58萬億元人民幣，為單月歷史新高。（VCG）

北水南下持續強勁

在此宏觀情況下，資金猛進股市，北水年初亦如狼似虎地買進港股。據Wind數據，北水年初至今淨流入港股3,803億元，並主要買入騰訊（0700）、中海油（0883）、中移動（0941）、美團（3690），並分別在過去近一個月淨流入946億元、276億元、263億元和221億元。

高盛預期今年從內地流入香港資金規模，由原來預期的500億美元（約3,875億元）調高至950億美元（7,362億元）。摩根士丹利亦表示，預料港股通今年剩餘時間最高可能還有900億美元（約6,975億港元）的淨買入，勢頭維持強勁，但今年後半段或趨平緩，而預計中國在岸公募基金今年有望買入400至650億美元（約3,100億至5,037億港元）的港股，而其他機構和散戶有望買入600億美元（約4,650億元）。

港股成交旺估值低

港股自從容許同股不同權公司、未有盈利的生物科技公司、中概股第二上市等市場改革後，港股市場結構更傾向科技板塊。去年有9間公司來港作第二上市，又有14間生物科技公司上市，去年累計新股集資額達3,975億元，按年升26.5%。

而港股日均成交金額由2019年年底的871億元上升至2020年底的1,294億元，而今年1月的平均每日成交金額大增至2,457億元，較去年同期的1,039億元上升近1.4倍，港股市場續見活躍。

在估值方面，據彭博數據，恒指市盈率為16.6倍、未來12個月為13.4倍，相較上證的19.1倍和13.6倍，以及標普500指數的32倍和22.7倍為低，港股估值吸引。

環球股市早於去年已進入大牛市，美股、亞太地區如台灣、南韓及印度股市均已創歷史新高，日本股市亦創近30年新高。

環球股市已是牛市 港股實為追落後

事實上，港股現處3萬關水平，即使處於2年高位，距離2018年1月29日33484點歷史高位仍有近1成的升幅，較環球股市落後。

縱觀全球，環球股市早於去年已進入大牛市，美股、亞太地區如台灣、南韓及印度股市均已創歷史新高，日本股市亦創近30年新高，甚至是滬深300指數現亦處5807點水平，距離歷史高位5891點不足2%。

恒指今年累升近1成，恒生科指更升逾2成，相比上證升5.2%，滬深300升11.4%，創業板指升15%，以及美國道指升2.5%、納指升8.7%、標普500指數升4.1%為多，可見資金流入港股追落後。

故此，恒指現處3萬關水平，距離歷史高位仍有近1成的升幅，較環球股市落後，目標實為上破2018年1月29日33484點的高位，方能追上環球股市的進度。而在宏觀和市場因素之下，恒指勢要上破其歷史高位。