恒生指數跌136點　快手輕微倒升　再創上市新高 ｜持續更新

撰文：黃捷
最後更新日期：
A股於2月11日至2月17日期間休市七天，港股今日半日市，A股休市及欠北水下料悶局，至初五復市。美股隔晚大型科技股遭沽，納指報13972點，跌35點。道指收市報31437點，升61點。標指數報3909點，跌1點。
【09:53】恒生指數跌136點
港股長假前半日市，表現偏軟。恒指挫136點或0.45%，報29902點；國指跌74點或0.63%，報11736點；科指跌76點或0.74%。大市成交額182億元。
吉利﹙0175﹚跌2.67%，報29.15元，為表現最差藍籌股。
快手﹙1024﹚升0.3%，報398.2元，再創上市新高。
【09:20】恒生指數低開43點
恒生指數低開43點，開報29995點。國指跌23點，報11786點。騰訊（0700）微高開0.2%，報763元。阿里巴巴（9988）及美團（3690）跌0.4%及0.2%。小米（1810）跌近1%，報27.25元。
重磅藍籌方面，港交所（0388）吐0.8%，報530元。友邦（1299）升0.5%，報103.7元。滙豐（0005）低開0.2%，報42.5元。中移動（0941）跌0.2%，報46.75元。
快手（1024）跌2%，開報389元。康希諾生物—Ｂ（6185）復牌續升8%，開報443元。