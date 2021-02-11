鼠年「收爐 」港股反彈　黃德几大送牛年「利事股」｜重溫

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-11 13:08

今日（11日）是「鼠年」最後一個交易日，港股僅半日市，恒指低開43點後持續偏軟，跌幅一度擴大至逾百點，臨近收市則倒升。

「鼠年」後疫情影響，實體經濟轉差，但股市卻未有受影響，加上「北水」湧港，恒指於「鼠年」年底發力，重上三萬點關口，不過過去一年，多隻「北水」抱團股已累積不少升幅，「牛年」北水繼續炒作，還是獲利回吐再部署？《香港01》於11時，與金利豐證劵研究部執行董事黃德几，為大家預測「牛年」大市走勢。

黃德几在節目中表示，相信牛年港股可以繼續延續升勢，預期恒指牛年有望開紅盤，加上年後「北水」重臨會對大市有助燃作用，有望繼續突破一月份的高位，又指「依家大市好似一杯cappuccino（泡沫咖啡）」、「點都會有啲泡沫」，但他認為投資者不需要過份擔心。

適逢農曆新年，黃德几更在節目為01讀者送上「利事股」，他推薦聯想集團（0992），雖然股票已累積不少升幅，但認為公司受惠疫情令個人電腦銷售增加，又看好集團的數據中心發展，相關業務具競爭力，適合穩健投資者。他又認為來年汽車板塊會繼續強勢，對於風險承受能力較大的投資者，他認為可留意力世紀（0860）、華晨中國（1114）、吉利汽車（0175）等；至於內需消費股方面，可留意華潤啤酒（0291）。

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