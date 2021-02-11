華爾街機構點評美股︰估值過高　通脹風險引發擔憂

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-02-11 16:37

美國華爾街機構點評美股，認為美股估值過高，通脹風險引發擔憂。

據騰訊財經2月10日報道，美國1月份消費者物價指數（CPI）按月增長0.3%，符合預期，但在剔除波動性較大的食品和能源價格後，核心CPI按月持平，而預期為增長0.1%。

達拉斯投資諮詢公司Delos Capital Advisors的首席投資策略師安德魯·史密斯（Andrew Smith）指出，雖然整體經濟指標還沒有顯示出通脹的證據，但大宗商品價格卻顯示出了通脹的跡象。他指出，過去幾個月裏石油、木材和玉米等原材料的價格都大幅上漲，可能很快就會開始迫使美國人勒緊錢包。但他同時表示：「我們認為，市場邁出了新的一步。雖然市場上各個角落的估值都很高，但我們終於看到企業盈利增長了。」

拉斯維加斯投資公司Bright Trading LLC的自營交易員鄧尼斯·迪克（Dennis Dick）表示：「股票估值過高，市場處於『超買』狀態，但有很多板塊都沒有參與進來。」

投資者預計通脹

投資者仍然押注拜登政府1.9萬億美元的刺激計劃將有助於提振經濟，同時疫苗接種將有助於減少新冠肺炎死亡人數。另外，投資者情緒也受到基本上好於預期的企業季度財報的提振。摩根士丹利投資管理公司（Morgan Stanley Investment Management）的董事總經理兼投資組合經理安德魯·斯利蒙（Andrew Slimmon）表示：「只要盈利預期在上升，股市就會上升。我們看到的盈利漲幅如此之大，是因為盈利被低估了很多。」

FXTM市場分析師HanTan在一份報吿中表示：「投資者已經在嘗試先發制人地為美國經濟出現通脹過高的前景做好準備，預計通脹將會受到更多即將出台的財政刺激措施的推動。一旦發生這樣的情況，可能會促使美聯儲縮減資產購買計劃的規模，而這就可能會為加息鋪平道路。有關這一時間表的更多線索將有助於全球投資者確定他們在股票與債券之間的配置。」

Globalt資深投資組合經理基斯·布坎南（Keith Buchanan）表示：「市場擔心的問題之一是，由於如此多的貨幣和財政刺激措施已經出臺，通脹將開始站穩腳跟，這將導致美國財政部和美聯儲出手幹預。任何表明通脹將在更長時間內保持較低水準的消息，都將推遲撤回部分刺激措施的潛在反應。」

道富環球顧問公司（State Street Global Advisors）的歐洲投資策略部主管阿爾塔夫·卡薩姆（Altaf Ksam）表示，「在經歷了一個前所未有的時期之後，市場背景中肯定會有一些通脹信號，但我們最近看到的通脹數據相當疲軟。」卡薩姆補充說，投資者擔心消費者需求反彈和另一項規模可觀的刺激計劃是否會導致通脹急劇上升，或者將財政赤字推得過高。他說道：「沒有人擔心刺激計劃的規模，只要規模相當大就行。」

IndexIQ首席投資官薩爾·布魯諾（Sal Bruno）表示：「總的來說，市場已經看到非常有利的背景，未來可能仍是如此。通脹依然溫和，而且未來仍將出臺規模相當大的刺激計劃。」