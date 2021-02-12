中國科企農曆新年紅包戰　快手派發21億元人民幣　都唔夠呢間闊綽

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-12 18:00

近幾年來，在中國的傳統節日春節裏，人們的關注焦點從電視機逐步轉向互聯網，其中網上搶紅包成為春節新時尚。越來越多的中國互聯網巨頭、各大廣吿贊助商品牌在春節激烈角逐。

《財聯社》周五（12日）報道，梳理全網公開數據顯示，2021年各大主流互聯網巨頭網上紅包發放總額為181億元人民幣（下同），相當於中國全國人民每人平均能分到近14元。

拚多多排今年發紅包榜首

2021年春節各大APP紅包發放排行榜：1、拼多多共發放28億元，2、百度為22億元，3、好看視頻22億元，4、YY視頻22億元，5、快手21億元，6、抖音20億元，7、淘寶20億元，8、京東10億元，9、支付寶5億元，10、騰訊微視5億元，11、小紅書3億元，12、優酷2億元，13、微博1億元。

從排行榜可以看出，拼多多、百度、快手、抖音、淘寶派發紅包金額均在20億元以上，其中拼多多更是藉助年貨節活動豪擲28億元。此外，好看視頻、YY視頻等網絡平台也通過好運中國年派發22億元紅包。

此前，中資券商國金證券研究報吿稱，自2015年春晚開啟紅包模式以來，原本已經逐漸乏力的春晚收視用戶規模正在逐年增加，春晚觀眾從2016年的10.3億增長至2020年12.3億人。

微信2015年發5億元紅包

值得注意的是，不僅春節派發紅包金額數目成為互聯網巨頭爭搶流量市場份額的陣地，和央視春晚合作也成為巨頭們搶食的「香餑餑」。在最近幾年中，因思維活絡的互聯網公司更加善於組織話題和創新玩法，央視春晚與各大互聯網公司合作，讓春晚變得更加豐富，同時也顯著增加了參與方的影響力。

互聯網公司豪擲重金投入到春節紅包爭奪戰，主要在於，獲取更多流量、更多注意力，增強品牌價值和市場影響力。早在2015年，微信發出5億元紅包，春晚微信搖一搖互動總量就高達110億次，微信錢包綁卡用戶就突破2億，一舉完成了支付寶8年時間才完成的業績目標。隨後，支付寶為強化支付平台的霸主地位，重金拿下2016年央視春晚紅包互動權。

春晚以及春節紅包市場蛋糕巨大，然而在春晚紅包發放方面，也有嚴格門檻。據業內人士透露，互聯網公司要上春晚，需要日活過一億。此外，在企業形象方面也非常重要。

2021年央視春晚紅包的贊助權早在2020年9月就已歸屬於拼多多。然而在去年年末，拼多多因深陷過勞加班等輿論重圍問題，春晚紅包合作伙伴在2021年1月中旬被臨時更換為抖音。