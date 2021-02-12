《BBC》﹕華為擬於英國對滙豐興訟　要拿到關鍵文件

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-02-12 18:19

據《BBC》消息，華為首席財務官孟晚舟的律師將向倫敦高等法院提出申請，以獲取滙豐銀行賬簿等關鍵文件。華為此舉意在證明，美方指控孟晚舟「隱瞞」華為與香港星通的關聯，誤導滙豐銀行繼續向華為提供服務的情況不屬實。《BBC》稱，這是華為試圖阻止孟晚舟被從加拿大引渡到美國的努力的一部分。

《衛報》表示，當地時間12日，華為將根據《銀行薄記證據法》向倫敦高等法院提出申請，獲取滙豐賬簿等關鍵文件。根據該法案，當事人可以尋求法院命令，獲得、檢查和複製分類賬、現金帳簿和會計帳簿等文件。

《衛報》援引華為方面的說法稱，要求法院下達命令，是為了解滙豐銀行中有哪些人知道在香港舉行的會議，會議期間討論的內容，以及會議結果在銀行內部流傳的範圍有多廣。

據《人民日報》客戶端去年7月的報道，美國此前向加拿大法院提交的《案件起訴記錄》稱，孟晚舟對滙豐「隱瞞」了華為與香港星通技的關係，「誤導」滙豐繼續向華為提供銀行服務，滙豐因此違反了美國對伊朗制裁法案，面臨民事和刑事罰款的「風險」，孟晚舟對匯豐構成「欺詐」。

此案「唯一關鍵證據」，是孟晚舟交給匯豐的一份PPT文件。在公開的材料中，包括PPT全文，以及滙豐與華為的業務郵件記錄。