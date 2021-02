撰文: 劉紹蘭 最後更新日期: 2021-02-14 19:08

財庫局早前發出諮詢文件,就「有關香港加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管的立法建議」,進行公眾諮詢,諮詢上月底結束。據《金融時報》報道,港府正研究將外地金融機構或顧問查詢旗下政治相關人物的定義,由目前只針對「中華人民共和國以外的政治人物(PEPs outside of the People’s Republic of China), 修訂為在香港以外的政治人物。意味未來或對中國官員的銀行帳戶交易,作出更嚴格的反洗錢審查。

據目前香港的《打擊洗錢條例》,高敏感政治人物(PEP)主要針對「中華人民共和國以外的政治人物」,但並不包括中國官員在內。據《金融時報》引述孖士打律師行合夥人李顯能(Alan Linning)指,是次建議若落實,意味銀行、律師及會計師行等機構,日後進行盡職審查時,需同時留意海外或來自內地的高敏感政治人物,並需要劃一視為高風險客戶。

事實上,近年內地積極打擊非法走資,國家主席習近平亦多次強調,要「做好金融反腐和處置金融風險統籌銜接」,不排除是次修訂為遏止利用香港或其他地區進行走資活動。