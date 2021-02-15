大眾汽車CEO直言不怕蘋果電動汽車　「非一下子就接管的科技業」

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-15 14:44

德國大眾汽車CEO赫伯特·迪斯（Herbert Diess）表示，該公司並不擔心蘋果計劃推出可能包含其iPhone製造商電池技術的乘用車。迪斯在接受《法蘭克福匯報》採訪時表示：「汽車行業不是一個你可以一下子就接管的科技行業，蘋果不會在一夜之間管理好這一切。」

儘管蘋果的計劃尚未公開，但迪斯表示，蘋果公司進軍汽車行業的意圖本身是「合乎邏輯的」，因為該公司在電池、軟件和設計方面擁有專業知識，而且有雄厚的資金來打造這些能力。

但迪斯表示：「不過，我們並不害怕。」大眾汽車計劃開發自動駕駛汽車所需的內部軟件，以確保它能夠在電動汽車數據領域與科技公司競爭。

隨著汽車逐漸變成軟件密集型的自動駕駛汽車，現金充裕的美國和亞洲科技巨頭正計劃進軍該行業。迪斯不認為大眾汽車這家歐洲最大的汽車製造商可能會降級成為一家技術公司的合同製造商。

以中國市場為例，據中國經濟觀察網此前報道，2020年，大眾共在華推出了20多款新車型，其中7款為電動車型。據大眾汽車集團(中國)執行副總裁、財務負責人賽德利介紹，2020年，大眾在華新能源汽車的交付量按年增長45%，市場份額增長1.7%。

2021年，大眾計劃在中國推出25款新車型，其中包括13款新能源車型，同時在全新發布的14款SUV中也包含部分新能源車型。到2021年年底，大眾在中國的產品組合將由53款SUV車型和33款新能源車型組成。