日經曾升穿3萬點大關　日本去年實際GDP下降4.8%　無損投資氣氛

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-15 10:09

日本共同社2月15日報道，日本內閣府2月15日發表的初步統計結果顯示，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，日本2020年實際國內生產總值（GDP）扣除物價因素後，比2019年下降4.8%。這是日本經濟自2009年以來再次出現負增長。

此外，2020年10月至12月的日本實際GDP扣除物價因素後，按月增長3.0%，按年率計算增長12.7%。至此，日本經濟連續兩個季度實現正增長。

不過，日本股市一度升穿3萬點，為1990年以來首次，日經225指數最新則報29872點，升352點或1.19%。

料下財年增長3.6%

日本經濟再生大臣西村康稔表示，日本經濟復甦已過半，但仍低於新冠肺炎（COVID-19）疫情前水準。需要密切關注經濟下行風險。

此前，路透社報道稱，路透調查顯示，日本經濟2021年第一季的萎縮程度料比最初預期的嚴重得多，因為遏制疫情而延長緊急狀態給企業和家庭支出造成打擊。絕大多數分析師表示，東京2021年能否舉辦奧運會對經濟影響不大，因為大多數大型建設項目已經完成，而觀眾數量可能有限。

分析師預計，在截至3月的當前財年，日本經濟將萎縮5.3%，下個財年將增長3.6%。超過一半的受訪者預計，日本央行的下一步政策舉措將是逐步撤走刺激政策，儘管多數分析師預計這要到2023年或更晚才會發生。