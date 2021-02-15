2020年泰國GDP萎縮6.1%　新加坡經濟萎縮5.4%

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-15 14:00

當地時間2月15日，泰國國家經濟和社會發展委員會發布的數據顯示，2020年四季度國內生產總值（GDP）按年萎縮4.2%，較三季度的萎縮6.4%有所改善，並且好於經濟學家預期。

與三季度相比，四季度GDP經季調後按月增長1.3%，好於預期。

2020年全年，泰國GDP萎縮6.1%，略好於經濟學家預期的萎縮6.4%。

另據中國央視新聞報道，當地時間2月15日，新加坡貿工部宣佈，新加坡經濟2020年全年萎縮5.4%，與官方初步預估的萎縮5.8%相比，萎縮幅度略為減小。

新加坡貿工部稱，新加坡2020年第四季度經濟按年萎縮2.4%，相比前一季度萎縮5.8%有所改善。經季度調整後，第四季度按月增長3.8%，延續前一季度9%的增長勢頭。

新加坡貿工部指出，全球經濟仍存在不確定因素和風險，包括全球經濟復甦步伐不一、各經濟體因新冠肺炎（COVID-19）疫情而承受的財政系統壓力等。然而隨著疫情逐步受控，新加坡經濟2021年將會緩慢復甦，包括貿易相關服務行業在內的一些外部驅動行業，將因外部需求回升而受益。

新加坡貿工部維持2021年的經濟增長預測，預估新加坡經濟2021年將取得4%至6%的增長。