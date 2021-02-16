恒指午後升幅收窄　中石油續升近11%　眾安在綫升逾2成｜持續更新

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-16 13:51

日股昨日牛年率先開市，30年來首度超越3萬點。港股今日初五「接力」迎來牛年首個交易日，料「開門紅」高升。《香港01》財經組先祝讀者牛年股運亨通，萬事勝意！

【13:45】網易跌幅擴大至4.4%

恒指午後升幅收窄，現漲395點或1.3%，報30569點；科技指數報10633點，升221點或2.13%。

三桶油續造好，中石油 （0857） 升10.7%；中海油 （00883）升8.3 、中石化 （0386） 升逾8.1%。

網易 （9999） 跌幅擴大至4.4%，現報196.9元。騰訊 （0700） 挫2%；美團 （3690） 跌2.7%。

汽車股普遍向好，贛鋒鋰業（1772）現報145.6元，升13.5%；恒大汽車（0708）升11%；長城汽車（2333）升3.5%；比亞迪（1211）升1.4%；吉利（0175）升0.7%。

眾安在綫（6060）升逾23%，現報68.4元。平安好醫生（1833）升10.7%，報141.7元。

【13:24】卓悅控股飆升28%

疫情似乎緩和，本地股個別急漲，卓悅控股（0653）創30天新高，高見0.24元，現升28%，報0.201元；莎莎國際 （0178）刷新高，見1.88元，現升9.5%，報1.85元。其他零售股，利福國際 （1212） 高見6.5元，現漲6%，報6.35元。周生生 （0116） 最新報9.87元，升3.24%。周大福 （1929） 最新報10.52元，升5.52%。

【13:10】火幣科技勁升逾26%

虛擬貨幣相關概念股，火幣科技（1611）勁升26.2%，最新報17.34元。雄岸科技（1647）最新報0.69元，升19%；BC科技集團（0863）現升13.4%，報19.92元。

恒指午後升幅收窄，現升473點，最新報30646點。

【12:15】三桶油領漲

港股半日漲543點或1.8%，中午收報30717點；國企指數報12081點，升201點或1.7%；科技指數報10760點，升349點或3.4%。半日大市成交額1195.69億元。

三桶油領漲，中石油﹙0857﹚半日飆10.3%，收報2.68元，成交額達7.26億元，為目前藍籌表現最佳；中海油﹙0883﹚漲8.5%，收報9.45元；中石化（0386）升8.4%，收報4.13元。

銀行股匯控（0005）半日升5.2%，收報44.7元。恒生（0011）升3.3%，報151元；建行（0939）升1%，報6.29元；工行（1398）報5.08元，升1.6%。

內地電影今年度票房突破百億元，影業股造好，貓眼娛樂（1896）創新高，見19.3元，半日升10.7%，收報17.16元。阿里影業（1060）高見1.47元，飆逾3成，中午收報1.43元，升33.64%；華誼騰訊（0419）續刷新高，見0.38元，半日漲5成，報0.375元；IMAX中國（1970）創新高，見26.3元，半日飆32.14%，收報18.5元；南海控股﹙0680﹚半日升18.4%，報0.058元。

騰訊（0700）中午收報752元，跌0.7%；美團（3690）倒跌1.7%，收報437.6元；阿里巴巴（9988）升1.53%，報265元。

平安好醫生（1833）半日勁升15.4%，收報147.7元。

小米（1810）去年印度手機市場銷量奪冠，半日飆5.5%，收報29.6元。

【11:48】港股升幅再擴大至500點

中石油（0857）升逾1成，報2.69元。

港股升幅再擴大至500點，恒指現報30712點，升539點或1.8%。

【11:40】眾安在綫漲逾2成

獲女股神Catherine Wood持股，眾安在綫（6060）再創新高，見67.55元，現升20.2%，報66.7元。平安好醫生（1833）續刷新高，見148.5元，現升14.5%。

【10:44】恒指升421點

港股維持400點水平，恒指現報30594點，升421點或1.44%；國企指數報12035點，升154點或1.3%；科技指數報10666點，升254點或2.45%。大市成交額814億元。

ATM股個別發現，騰訊（0700）最新報754元，跌0.4%；美團（3690）曾高見458.8元，創新高，現倒跌1.12%，報440元；阿里巴巴（9988）升1.15%，報264元。

半新股快手（1024）最高見417.8元，現報405.4元，升1.9%。

油價造好，中石油﹙0857﹚飆7.4%，中海油﹙0883﹚漲7%，中國石油化工股份（0386）升6.6%。

平安好醫生（1833）創新高，見141.7元，現漲逾1成，現報141元。

【09:49】滙控升逾半成

滙控升逾半成，報44.75元，債息上揚及憧憬下周宣布派息，皆為利好因素。

【09:45】申洲國際、安踏體育勁升逾6%

港股升幅稍為回順，恒指現升465點或1.54%，報30639點，所有成份股皆造好。其中，體育用品股表現俏，申洲國際﹙2313﹚及安踏體育﹙2020﹚齊漲逾6%，表現最佳。

另外，下周二公布業績的滙控﹙0005﹚亦升3.88%，報44.15元。

另外，油價造好，中石油﹙0857﹚及中海油﹙0883﹚分別升3.7%及3.3%。

科技股方面，美團﹙3690﹚升2.24%，阿里巴巴﹙9988﹚升1.45%，騰訊升0.72%。

【09:39】IMAX中國曾漲逾80%

IMAX中國﹙1970﹚一度勁升84.6%，高見25.85元。最新報21元，仍升50%。

【09:34】貓眼娛樂升兩成

內地新春票房大收，影視相關股份亮相，其中貓眼娛樂﹙1896﹚升20.4%，高見18.66元；阿里巴巴影業﹙1060﹚勁升14%，報1.22元。

【09:25】港股升逾500點

港股紅盤高開，恒指開報30675點，升502點或1.66%；國指開報12062點，升182點或1.53%；科指開報10620點，升209點或2.01%。大市成額達100億元。

其中，安踏體育﹙2020﹚勁升6.19%，報154.3元，成為表現最佳藍籌股。

另外，騰訊﹙0700﹚報762.5元，升0.727%。滙控﹙0005﹚升3.88%，高見44.15元。

【08:51】黑期高見30511點

在新加坡交易的恒指黑期延續早前升勢，最新報30511點，升5點，較港股上周四收市報30173點，升338點，收復30000點關口。

日經225指數現升256點或0.83%，30337點。