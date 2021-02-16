恒生指數升421點　三桶油飆近7%　平安好醫生漲逾1成｜持續更新

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-16 10:50

日股昨日牛年率先開市，30年來首度超越3萬點。港股今日初五「接力」迎來牛年首個交易日，料「開門紅」高升。《香港01》財經組先祝讀者牛年股運亨通，萬事勝意！

【10:44】恒指升421點

港股維持400點水平，恒指現報30594點，升421點或1.44%；國企指數報12035點，升154點或1.3%；科技指數報10666點，升254點或2.45%。大市成交額814億元。

ATM股別發現，騰訊（0700）最新報754元，跌0.4%；美團（3690）曾高見458.8元，創新高，現倒跌1.12%，報440元；阿里巴巴（9988）升1.15%，報264元。

半新股快手（1024）最高見417.8元，現報405.4元，升1.9%。

油價造好，中石油﹙0857﹚飆7.4%，中海油﹙0883﹚漲7%，中國石油化工股份（0386）升6.6%。

平安好醫生（1833）創新高，見141.7元，現漲逾1成，現報141元。

【09:49】滙控升逾半成

滙控升逾半成，報44.75元，債息上揚及憧憬下周宣布派息，皆為利好因素。

【09:45】申洲國際、安踏體育勁升逾6%

港股升幅稍為回順，恒指現升465點或1.54%，報30639點，所有成份股皆造好。其中，體育用品股表現俏，申洲國際﹙2313﹚及安踏體育﹙2020﹚齊漲逾6%，表現最佳。

另外，下周二公布業績的滙控﹙0005﹚亦升3.88%，報44.15元。

另外，油價造好，中石油﹙0857﹚及中海油﹙0883﹚分別升3.7%及3.3%。

科技股方面，美團﹙3690﹚升2.24%，阿里巴巴﹙9988﹚升1.45%，騰訊升0.72%。

【09:39】IMAX中國曾漲逾80%

IMAX中國﹙1970﹚一度勁升84.6%，高見25.85元。最新報21元，仍升50%。

【09:34】貓眼娛樂升兩成

內地新春票房大收，影視相關股份亮相，其中貓眼娛樂﹙1896﹚升20.4%，高見18.66元；阿里巴巴影業﹙1060﹚勁升14%，報1.22元。

【09:25】港股升逾500點

港股紅盤高開，恒指開報30675點，升502點或1.66%；國指開報12062點，升182點或1.53%；科指開報10620點，升209點或2.01%。大市成額達100億元。

其中，安踏體育﹙2020﹚勁升6.19%，報154.3元，成為表現最佳藍籌股。

另外，騰訊﹙0700﹚報762.5元，升0.727%。滙控﹙0005﹚升3.88%，高見44.15元。

【08:51】黑期高見30511點

在新加坡交易的恒指黑期延續早前升勢，最新報30511點，升5點，較港股上周四收市報30173點，升338點，收復30000點關口。

日經225指數現升256點或0.83%，30337點。