高盛：小米有望成為全球第三大手機廠商　目標價30.5元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-16 17:31

2月16日消息，高盛發表的研究報吿指，與小米集團（1810）首席財務官舉行電話會議後，確認了該行對其正面看法，認為其智能手機x AIoT的策略執行成功，配合研發開支充足（據雷軍之前所說，預計2021年研發開支將按年增30-40%），產品線強勁。

另一方面，公司擴大內地零售銷售網絡，計劃在今年底前擴充線下覆蓋至全國。該行認為小米在本地及國際市場的互聯網服務收入均有上行空間，亦可受惠高端化及智能手機市場份額改善議價能力。該行在審視小米有份投資的348家公司後，對公司投資組合策略更清晰，維持「買入」評級，目標價30.5元。

管理層相信公司經過去年第三、四季升勢後，有望成為全球第三大智能手機生產商，一方面公司採取雙品牌策略，紅米為入門品牌，而小米則為高端化品牌，管理層亦透露去年首九月小米售出800萬台3,000元人民幣以上的手機，當中小米11配置可媲美三星Galaxy，推出以來銷售表現強勁，登記量達1,000萬台，新機在內地銷售表現強勁，而海外亦有理想反應。

公司指出過去兩年在高端化方面的研發投入見效，特別是在無線充電、相機、設備連接性等，2021年公司計劃聘用逾5,000名工程師，並將研發投入按年增30%-40%。公司相信2020年首次成功滲透高端市場，今年將推出擁有高科技的高端手機，並考慮推新款高端Mix 4手機，不過就未有透露小米11 Pro的進展。

在供應鏈夥伴方面，管理層相信公司產品組合強勁，加上轉向高端手機，意味有機會向高通採購更多晶片。

值得一提的是，小米集團副總裁兼Redmi品牌總經理盧偉冰於個人微博上透露，今年將重點發力全屋智能領域，未來消費者可在小米之家體驗相關產品，又指出未來小米之家在各縣城開店速度將提升。此前，董事長雷軍曾表示，已將AIoT業務列為今年核心發展策略之一，全國大部分小米之家將陸續設有全屋智能展示空間。

截至2月16日收盤，小米漲5.35%，報29.55元，總市值7445.63億元。