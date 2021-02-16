全球股市年內暴增7萬億美元　投資者貪婪程度創20年新高

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-16 17:00

全球市場正經歷創紀錄的升勢，繼亞洲股市之後，歐洲股市周一（15日）集體大升。亞洲股市於周二（16日），延續上日升勢，其中日經225指數午後升幅擴大至2.1%，假期後重開的港股亦高收，恒生指數收市報30746點，升573點。

據《央視新聞》報道，歐盟統計局2月15日發佈的數據顯示，2020年中國與歐盟商品貿易額約為5,860億歐元，成為歐盟第一大商品貿易伙伴。同期，美國與歐盟商品貿易額約為5,550億歐元，為歐盟第二大貿易伙伴。

中國證券時報旗下媒體《e公司》報道，隨着股市不斷上升，不少投資者對於未來升勢的持續性有所擔憂。不過，在美國不斷加大貨幣投放的支撐下，大型機構依然認為升勢難以結束。

高收益債發行量創紀錄

摩根大通近日發佈報吿稱，全球投資者的恐懼情緒處在二十年以來的最低水平，而貪婪程度則可能處在頂峰。根據估值、倉位和價格動能評估跨資產投資者自滿程度的指標正在接近互聯網泡沫破裂以來的最高水平。賺快錢的情緒今年已經有所顯現，例如比特幣挑戰5萬美元關口，大麻公司受到熱捧，對廉價股票打起投機戰等。

摩根大通稱，新年以來，全球股市市值增加了7萬億美元，數字貨幣升勢猛烈，高收益債券的發行量也創出紀錄。儘管這一切都引發了人們對各類資產的估值恐難以為繼的擔憂，但投資者繼續投入資金，因為相信空前的貨幣和財政寬鬆將在一段時間裏維持市場的熱度。

此外，根據美國銀行和EPFR Global的數據，在截至2月10日的一周，股票基金的資金流入為580億美元，其中以美國股票基金和科技股基金的資金流入規模居前。

三大因素促使風險資產需求增

在這份每周資金流動數據發佈之際，全球股市正接近歷史高點，促使一些投資者考慮應該繼續留在市場還是鎖定獲利。全球強有力的刺激措施、債券收益率偏低以及有關疫苗接種有望使主要經濟體重新開放的樂觀預期，都極大地提振了風險資產。季節性模式也可能會增加股市短期回調的風險。

不過，高盛認為，儘管整體市場正經歷創紀錄的升勢，但一些消費周期因素仍將是尚未開發的機遇。