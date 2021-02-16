財經評論│港股喜迎開門紅　新舊經濟股齊飛

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-16 22:53

港股牛年首個交易日紅盤收升，大升573點或1.9%，收報30746點，成交額為2,197億元，連升6日，第3日企穩在3萬點之上，並創2018年6月新高。

今日大市在北水缺席之下，升幅頗為全面，逾1,400隻股份上升，並新舊經濟股齊升。匯豐（0005）將在下周二（2月23日）公布業績，市場料公司恢復派息每股14美仙，今升7.7%，報45.75元。加上，美債息上升，匯豐連同友邦和港交所合共貢獻大市250點，接近撑起恒指近一半的升幅。

至於本地股亦見反彈，本港新冠肺疫情新增確診數字連續2日為單位數，九倉置業（1997）升1成，創2019年7月高，恒隆（0101）升5.2%，新世界（0017）升4.8%，長實（1113）升4.3%。

匯豐將在下周二（2月23日）公布業績，市場料公司恢復派息每股14美仙，今升7.7%，報45.75元。（資料圖片）

科指連升4日續創新高

恒生科技指數連升4日並再創新高，收升2.7%，報10694點。平保系的平安好醫生（1833）及眾安在綫（6060）大成交上升，分別升8%和32%，同創52周新高。兩者均獲明星基金經理Catherine Wood加持，截止2月12日，佔ARKF基金比率的0.96%和2.14%。平安好醫生今日成交額達57億，在大市排第5名，力壓小米（1810），眾安在綫成交額亦達30億元，排第12名。另外，閱文（0772）亦升9%，創2017年11月高。

中國農曆新年戲院票房破紀錄，內媒引述電影票房數據平台燈塔專業版指，截至今天上午約9時30分，計及預售額，內地電影市場2021年總票房突破100億元人民幣，總觀影人次達2.29億，總場次1,638.74萬，其中農曆年賀歲片《唐人街探案3》以31.36億元人民幣票房位列榜首。

IMAX中國（1970）升31.1%，阿里影業（1060）升34.6%，貓眼娛樂（1896）升9.6%。

眾安在綫（6060）發盈喜並獲明星基金經理Catherine Wood加持，股價大升32%，創52周新高。

資源股爆升近1成

市場續炒經濟復甦及美國德州遇上嚴寒天氣遭受冰風暴侵襲，多間煉油廠暫時關閉。國際油價再度上升。紐約期油升穿60美元大關，布蘭特期油報63美元，創下13個月新高。石油股今日領升，中石油（0857）升13.2%，報2.75元，為今日升幅最大的藍籌。中海油（0883）升9.5%，中石化（0386）升8.1%，中海油田（2883）升1成。

另外，資源股亦受追捧，紫金（2899）升17.2%，創上市新高，五礦資源（1208）升12.2%，洛鉬（3993）升15.1%，江西銅（0358）升13.2%。