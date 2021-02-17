美聯儲布拉德︰未看到資產泡沫　對政策即將收緊表示懷疑

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-02-17 08:53

綜合媒體報道，美國聖路易士聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）2月16日表示，沒有看到資產價格出現泡沫，並且對美聯儲是否需要在短期內開始收緊政策表示懷疑。

隨著股市和比特幣等資產價格飆升，美聯儲官員們近期屢屢面臨質疑，低利率和巨額債券購買是否助長了市場危險的高估值。

但布拉德表示，儘管他承認股市「整體上被高估」，但沒有明顯的過度跡象。

他表示，「股市上最大的事實際上是這些高科技公司，人們對這些公司的估值有多高。他們擁有出色的技術、豐厚的收入和優秀的商業模式。因此，投資者想要對其進行高估值確實在驅動著很大一部分市場活動。」

他補充表示，「我不確定你是否想把那部分稱為泡沫。這只是正常的投資，試圖讓人們了解那些公司的真正價值。」

值得關注的是，為應對新冠疫情，美聯儲將基準利率下調至近零水準，且每月購買至少1,200億美元的債券，以保持流動性注入經濟。隨著經濟增長似乎重新站穩腳跟，以及對通貨膨脹的擔憂上升，市場猜測美聯儲何時可能開始撤回其高度寬鬆的政策。

但布拉德表示，即使美聯儲「密切監控以確保是否確實失控」，這一天也不會很快到來。

布拉德稱，華爾街認為，「在財政刺激和貨幣政策的推動下，美國經濟正在飛速增長」。他指出，有跡象表明今年經濟將強勁反彈。

但被問到他是否認為美聯儲應該開始縮減資產購買的步伐時，布拉德表示，「並不是這樣。我認為我們現在狀況良好。我們為什麼不等一下，看看我剛才描述的情況是否真的會持續下去。」

此外，布拉德表示，他並不擔心比特幣價格的飆升，而此前突破50,000美元關口，並表示這不太可能影響美聯儲的政策。