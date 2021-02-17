台股牛年首個交易紅盤高收　首觸及16400點｜持續更新

10年期美債收益率大幅上漲，創一年新高，隔晚納指與標指收跌47點和2點，道指漲64點，收報31522點，創收市新高。美國銀行2月份的調查顯示，基金經理管理的現金水平降至3.8%，為2013年3月以來的最低水平，反映市場非常樂觀。
【14:57】日韓股市齊低收
亞太區股市走勢個別，其中台股牛年首個交易日升至16406點歷來新高，收市報16362點，勁升559點，日股則跌164點，報30303點，韓股收市報3134點，跌29點，澳洲ASX 200指數收市報6885點，跌32點。
【14:35】泡泡瑪特升逾1成
泡泡瑪特（9992）股價首次站上100元，現報100.5元，漲逾1成，最新市值超過1400億元。
【13:26】京東升6%
京東（9618）午後再刷新高，見416.6元，現報415元，升6%。
【13:23】圓通飆逾17%
異動股圓通（6123）飆17.6%，現報6.74元，受惠於春節假期前處理國內快遞量增224%。
【13:05】恒指升穿31000點
港股中午開市後穿升31000點，最新報31015點，升269點，再創32個月新高。
【12:10】移卡半日飆逾17％
港股半日升199點或0.65%，中午收報30946點；恒生科技指數收報10774，升79點或0.75%，國企指數收報12171點，升134點或1.12%。半日大市成交額1,065.48億元。
藍籌股方面，港交所（0388）續破頂，高見559元，中午收報558.5元，漲1.92%；銀娛（0027）見近三年高，半日升2.32%，收報70.6元。
騰訊（0700）倒升0.81%，中午收報751元，半日成交額56.9億元；美團（3690）升0.77%，報442.6元。阿里巴巴（9988）升0.76%，報266.2元；京東（9618）漲5.7%，收報413.8元。
中海油（0883）創30天高位，見9.99元，半日升4.6%，收報9.98元。中石化（0386）升2.2%，收報4.21元。
金沙中國（1928）半日升近5%，收報36.15元，兩日後公布業績。
移卡（9923）半日飆17.24%，收報112.2元，最高見113元，進身「紅底股」；微盟（2013）漲7.7%，收報32.2元；恒騰（0136）曾創新高，見17.8元，其後倒跌，最低見11.22元，中午收報14.38元，跌5.6%。
【11:21】移卡晉身「紅底股」
移卡（9923）再創新高，見113元，急漲16.4%，報111.4元。
【11:06】港交所破頂
港交所（0388）破頂，現報555元，升1.3%，五日後公布業績。
金沙中國（1928）最新報35.98元，升4.2%。
恒指最新報30861點，升114點或0.4%。
【10:42】中國稀土漲逾1成
據報稱中國正考慮限制稀土出口，以制約美國國防工業。中國稀土（0769）創新高，見0.96元，最新報0.92元，漲逾1成。
【10:35】金沙中國升4.6%
恒指最新報30757點，轉升11點或0.04%；恒生科技指數最新報10700，升5點或0.05%。
華虹半導體（1347）挫6.1%，報59.75元；據報稱NEC折讓減持9,900萬股。
騰訊（0700）轉升0.47%，最新報748.5元；阿里巴巴（9988）升0.2%，報264.6元；快手（1024）跌0.74%，報400元；美團（3690）轉升1.23%，報444.6元。
京東（9618）續升5.62%，最新報413.6元。
將公布業績的金沙中國（1928）創30天新高，見36.15元，最新升4.6%，報36.05元。
滙控（0005）創30天新高，見46.7元，現升0.77%，報46.1元。
【10:05】國美零售現回吐5%
國美零售（0493）稱黃光裕已正式獲釋，上日股價大升33.9%過後，今早現吐逾5%，造2.13元，成交額3.5億元。
【09:45】京東急漲5%
京東物流在港交所提交招股書，正式啟動IPO，京東（9618）升逾5%，高見411.8元，創歷史新高。美團（3690）轉升0.4%，騰訊（0700）跌近1%。
電商SaaS股向上，微盟（2018）及有贊（8083 )升5%及4%。
恒指現跌150點，報30596點。
【09:20】恒生指數低開110點
恒生指數低開110點，開報30636點。國指跌44點，報11992點。「ATM」全線跌，騰訊（0700）跌0.5%，阿里巴巴（9988）跌0.3%，美團（3690）跌近2%。京東（9618）分拆京東物流上市，高開2%，報399.6元。
滙豐（0005）升0.6%，開報46元。友邦（1299）升0.5%，報105.5元。港交所（0388）跌逾1%，開報542元。