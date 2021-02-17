財經評論│債息升利好內銀內險　招行郵儲行中太保創新高

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-17 22:52

10年美債息觸及1.3厘，創近1年新高，中國10年債息回升至3.26厘水平，債息上升利好銀行股及保險股，加上業務和盈利回升，內銀內險料可獲市場重估，今日兩者雙雙跑出。

國指今升1.6%，跑贏恒指的升1.1%，內銀股招行（3968）升1.2%，郵儲行（1658）升2%，兩者同創新高，農行（1288）升2.5%，工行升1.8%。

同時，內險股亦走強，中國太保（2601）升近8%，創2015年新高，平保（2318）升約2.9%，中國太平（966）升7.2%，財險（2328）升2.5%，國壽（2628）升2.5%。

中國1月金融數據佳，社會融資規模增量5.17萬億元（人民幣‧下同），新增貸款3.58萬億元創歷史新高，並勝市場預期，加上內銀去年第4季盈利表現料復甦，市場對內銀估值作出重估。

中國1月金融數據佳，加上內銀去年第4季盈利表現料復甦，市場對內銀估值作出重估。

另外，10年美債息觸及1.3厘，摩根士丹利早前發表報告指，美國債息上升將有利提升市場氣氛，並估計至今年年尾該孳息率將升至1.45厘，每當10年期孳息率上升，均利好銀行的股價表現。

內險股迎2大催化劑

內險股今年料迎來2大催化劑。招商證券指，一是內險股今年新業務價值料可復甦，二是債息上升對保險公司的投資收益會有所提振，推動內險股獲得重估。

野村估計，受惠於低基數效應，今年內險的開門紅銷售會強勁復甦，預期平保、中國太平及中國太保開門紅的首年代理保費按年增長超過30％，惟國壽因基數高，表現只會持平。

內險股今年料迎來2大催化劑，一是新業務價值料可復甦，二是債息上升對保險公司的投資收益會有所提振，推動內險股獲得重估。（視覺中國）

A股債息雙升 利好內險股

招商證券指，過去10年（2011年至2019年），內險企業平均總投資回報近5%水平，當中以平保較高，達5.2%，中太保為5.1%，新華保險（1336）為4.99%，國壽則為4.55%。

去年A股升約13.8%，中國10年國債孳息率現約處3.2厘水平。招商證券表示，假設內險公司去年投資收益有10%的回報，當中又保留6成的回報，料可提振其內涵價值至少2%，料提升平保內涵價值約2.11%，中太保亦升2.06%，新華保險升3.01%，國壽則升2.61%。

至於今年，上證已累升5.2%，料可帶動內險投資收益再度向上，有利內險股業績改善，並獲重估。招商證券予平保、國壽、中國太保、新華保險均維持「買入」評級，又調升中國太保目標價至40元，而平保、國壽及新華保險目標價分別為117元、23.5元及39.7元。