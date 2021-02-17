聯交所譴責及批評滿地科技六名董事　涉嫌違反上市規則

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-02-17 20:14

聯交所譴責滿地科技（1400）六名董事，包括前主席林清雄、前執董邱志強、鄧慶輝、獨董陳瑞華、馬崇啟及俞毓斌。聯交所指該六名董事違反上市規則，當中邱志強蓄意不履行其配合承諾和林清雄蓄意不履行上市規則所載的責任及盡力承諾，二人若仍留任該公司董事會，將有損投資者的利益。

上市委員會裁定該公司的內部監控系統有重大缺失。另違規事項包括執行董事就公司工程塑料應收款及預付款而言未能保障該公司的資產；獨立非執董未有積極關注工程塑料業務及預付款事宜並主動跟進他們注意到的特殊情況。

另外，所有相關董事均未有促使該公司2016財政年度的財務報表真實而公平，以至2017財政年度的財務報表亦如是，以及所有相關董事均未有確保該公司實行有效的內部監控系統，確保主要業務決定和重大財務問題可及時上報董事會作考慮及或參詳以及管理應收款及預付款等。

聯交所又指令滿地科技委聘上市科接納的獨立專業顧問對提升該公司的內部監控進行全面檢討及提出建議； 以及林、邱二人日後若要再獲委任為上市公司或將於聯交所上市的公司董事，先決條件是參加15小時有關《上市規則》合規事宜的培訓。目前，林、邱二人已非滿地科技的董事會成員。