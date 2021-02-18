美聯儲會議紀要：將在未來繼續保持寬鬆政策

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-18 08:49

2月17日，美聯儲（Fed）公佈了其1月份FOMC貨幣政策會議的紀要檔。

會議紀要顯示，美國經濟可能需要一段時間才能取得實質性進展。在調整資產購買的速度之前，與公眾溝通具有重要意義。在有關美聯儲資產購買計劃和利率政策的討論中，會議紀要指出，這在短期內幾乎沒有改變的機會。

會議紀要顯示，所有與會者都支持1月份的政策決定。決策者們指出，當前美國經濟情況與長期目標相距甚遠，在實現目標之前，需要保持寬鬆政策。紀要總結說：「與會代表指出，目前的經濟狀況與委員會的長期目標相去甚遠，在實現這些目標之前，必須保持政策立場。因此，所有與會者都支持維持委員會當前的政策設定以及基於結果的聯邦基金利率和資產購買步伐的指導。」

與會者還強調，在判斷目標進展之時，需要將影響通脹的短期因素「剝離」出來，還強調區分一次性的物價波動以及潛在通脹趨勢。與會者普遍認為，隨著時間推進，通脹將會上升。

紀要稱，刺激措施和新冠疫苗將給經濟帶來可觀的推動作用。中期前景有所改善，足以改變聲明措辭。與會者認為，疫苗接種的進展對於支撐消費者支出進一步增長和更廣泛的經濟復甦而言至關重要。與會者還注意到了新冠病毒變種毒株、公眾對疫苗的潛在抗拒以及疫苗分發和生產困難等因素帶來的風險。

紀要顯示，許多與會者強調，持續的財政支持有助於幫助受經濟衰退影響最廣泛的群體應對困難。

上月27日，美聯儲在2021年的首次利率決議中一如預期維持利率近零水準不變，重申債券購買指引，將繼續每月購買800億美元的國債和400億美元的住房抵押貸款支持證券。美聯儲表示，經濟和就業復甦步伐放緩，重申「繼續購買資產直至美國經濟『出現實質性進一步進展』」這一承諾。

美聯儲主席鮑威爾在會議後的新聞發佈會上表示，美聯儲將維持寬鬆的貨幣政策，直至雙重目標的實現。美聯儲合理的狀態將是高水準的寬鬆。鮑威爾當日指出，錨定通脹預期具有重要意義，美國經濟距離取得實質性進展可能還有「一段時間」。他還表示，現在還不是討論關於縮減資產購買力度日期的時候。

據CME「美聯儲觀察」，美聯儲3月維持利率在0%-0.25%區間的概率為100%，加息25個基點至0.25%-0.50%區間的概率為0%；4月維持利率在0%-0.25%區間的概率為97.9%，加息25個基點的概率為2.1%，均與紀要前一致。