恒指午後跌幅收窄　諾輝健康升近1.9倍　康希諾跌逾1成｜持續更新

撰文： 區嘉俊 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-18 13:41

美國經濟數據理想，市場憂慮通脹，道指隔晚反覆回升，最終升90點，收報31613點，再創收市新高。美國10年期債息再向上，拖累科技股急跌，納指一度下滑1.73%，最終跌82點或0.58%。美元轉強，比特幣再創新高，衝破52,500美元。北水今日回歸，留意港股及A股表現。

【13:33】恒指午後跌幅收窄

冠君（2778）去年可分派收入跌5.7%，股價偏軟，午後跌0.87%，報4.57元。

康希諾生物（6185）最新報390.8元，跌逾一成。

恒指午後跌259點，最新報30825點。ATMX中，阿里巴巴 （9988） 、小米 （1810） 跌逾2%；美團 （3690） 跌逾3%；騰訊 （0700） 升0.5%。

【12:10】諾輝健康升近1.9倍

港股回吐，恒指中午收報30723點，跌361點或1.2%；恒生國指收報12105點，倒跌123點或1%；恒生科指收報10661點，跌283點或2.6%；半日大市成交額1729.52億元。

騰訊（0700）早段破頂，高見775.5元，中午收報760.5元，升0.4%；美團（3690）早段破頂，見460元，其後回吐，半日跌2.88%，收報438.4元；阿里巴巴（9988）跌2%，收報261.8元；京東（9618）早段刷新高，見422.8元，半日倒跌1.3%，收報411.4元。

三大中資電訊股逆市上升，中聯通（0762）中午收報4.88元，升4.3%。中移動（0941）升3.13%，收報51.05元。中國電信（0728）升2.15%，報2.38元。

其他重磅藍籌股，滙控（0005）中午收報46.1元，升0.11%；友邦（1299）半日跌4.07%，收報101.3元。

首掛諾輝健康﹙6606﹚今早股價一度高見80元，中午收報76.95元，較招股價26.66元高1.88倍。

【11:40】內地股市個別發展

內地股市個別發展，上證指數中午收報3669點，升14點或0.39%；半日成交額達3,405億元人民幣。深證成份指數收報15714點，跌247點或1.55%；半日成交額達2,938億元人民幣。

滬深300指數半日跌48點或0.83%，中午收報5759點；創業板指數跌110點或3.23%，收報3303點。

【11:31】恒指急瀉416點

恒指急瀉464點或1.5%，最新報30620點。

中移動（0941）升3.33%，最新報51.15元。中聯通（0762）最新報4.86元，升3.85%。中國電信（0728）升1.72%，報2.37元。

【11:27】甘比擔任華人置業行政總裁 股價勁升逾1成

華人置業（0127）昨日宣佈委任甘比為行政總裁，股價一度高見4.39元，勁升逾1成，最新報4.23元，升6.55%，成交額達924萬元。

【11:18】比亞廸一度跌逾3%

比亞廸（1211）確定高瓴資本參與最新一輪配股，股價一度跌逾3%，最新報260.8元，跌1.7%。

【11:12】三大中資電訊股逆市上升

中資股中聯通（0762）最新報4.91元，升4.9%。中國電信（0728）升3.4%，報2.41元。

【11:00】恒指跌幅收窄至100點

恒生指數跌幅收窄，最新報30984點，跌100點式0.32%；恒生國指最新報12238點，升10點或0.08%；恒生科指最新報10811點，跌133點或1.22%；目前大市成交額1303.31億元。

騰訊（0700）最新報767.5元，升1.3%；美團（3690）破頂後倒跌3.2%；阿里巴巴（9988）跌1.5%；京東（9618）倒跌0.62%。

港交所（0388）再破頂，高見576元，最新報575元，升2.04%。

中移動（0941）升4.65%，最新報51.8元。

紫金礦業（2899）漲逾5%，最新報14.52元。

【10:30】A股市牛紅盤高開後跌

內地股市牛紅盤高開，上證指數開報3721點，最新報3681點，升26點或0.74%；深證成份指數高開313點，其後倒跌，最新報15792點，跌170點或1.1%；滬深300指數高開62點，最新報5798點，跌9點或0.2%。

【10:20】 諾輝健康大升近兩倍

新股諾輝健康﹙6606﹚漲幅一度擴大至200%，股價高見80元，最新亦報78.85元，較招股價26.66元高195%。

中移動（0941）創30天高位，見52.35元，最新報52.05元，升5.15%。

恒生指數倒跌238點，最新報30846點。

【10:13】眾安移卡急吐

獲女股神Catherine Wood寵幸的香港上市科技股經過一輪大升後，今日見回吐，移卡（9923）、眾安（6060）、平安好醫生（01833）最新分別跌8.3%、7.6%及0.9%。

【09:45】恒指及科指倒跌

騰訊﹙0700﹚升1.51%至769元；小米﹙1810）升1.01%至29.8元；美團（3690）跌1.01%至446.8元；阿里﹙9988﹚跌1.42%至263.2元。

恒生指數倒跌逾149點，報30,935點。科指跌118點或1.09%，報10,826點。

【09:40】恒生指數倒跌

恒生指數倒跌逾80點，跌穿31000點，成交額350億元。

【09:34】騰訊、美團破頂

騰訊（0700）升約2%，高見775.5元，創歷史新高，成交額30億元。美團（3690）亦升逾1%破頂，高見460元，成交額5.96億元。

【09:20】北水回歸 恒生指數高開98點

恒生指數高開98點，開報31183點。國指升39點，報12268點。騰訊（0700）高開1.25%，美團（3690）升0.7%，京東（9618）及小米（1810）升逾1%。惟阿里巴巴（9988）跌1.3%。

滙豐（0005）高開1.6%，開報46.8元。友邦（1299）跌0.8%，報104.8元。港交所（0388）升0.8%，開報568元。

中國有贊（8083）主席兼執行董事關貴森辭任，低開逾5%，開報4.25元。