大行高喊銅鋁「超級周期」來臨　預測銅博士價格可高見一萬美元

撰文： 劉暢 最後更新日期： 2021-02-18 15:26

高盛高喊銅價劍指1萬美元兩個月後，倫敦期銅本周一舉站上8,400元（美元‧下同），達到近8年最高水平，令此前持保守態度的花旗也舉手投降。

周三（2月17日），花旗將倫銅6至12個月目標價上調至每噸1,0000元，並認為其3個月內有望站上9,000元。該行表示，銅價正步入牛市第二階段，以現貨價格高於期貨，期貨近月合約價格高於遠月合約為特徵。

花旗分析稱，全球經濟復甦背景下，銅鋁嚴重供應短缺，低庫存預計將持續數年，這意味着「所謂銅鋁超級周期真的要來了」。

事實上早在去年12月1日，高盛就曾喊話「銅價正通往1萬美元的路上」，彼時銅價剛剛連漲四天升破7,700元，但高盛稱，這還只是銅結構性大牛市的第一階段，進入2021年銅市將面臨十年來最緊張的市況。

當時花旗對銅價的預期則顯著低於高盛。花旗建議在每噸7,000元或者以下的水平買入，同時預計2021年銅的均價在每噸7,500元，2022年和2023年均價在每噸8,000美元。不過兩個多月來，銅價從未如願下過7,000元，甚至7,500元也未有觸及。

期銅淨好倉增加

不過儘管兩家大行站上同一戰線，基金短期卻對銅價持謹慎態度，不願在高位繼續增持。

路透社表示，銅價飆至新高之際，基金經理配置在倫敦銅和COMEX銅期貨上的看漲頭寸仍然趨於穩定，似乎在擔心銅市從去年3月的低點（每噸4,371元）大幅反彈後，出現回調的可能性。

雖然看漲仍然大於看空，但淡倉頭寸近期已小幅增加，使得淨好倉倉位增幅自10月以來逐漸趨平。最新交易商承諾報吿（COTR）顯示，基金經理上周COMEX銅合約淨好倉87,671份，這一數字較前一週有所上升，但低於去年10月91,578份合約的峰值，較2017年牛市水平下降了30%。

倫銅市場同樣如此，基金經理目前擁有38,635份淨好倉合約，低於1月中旬的峰值43,994份。倫敦期貨市場「其他金融」類別（包括保險、再保險和養老金公司）的強勁好倉頭寸也已逐漸消失，目前淨好倉合約33,943份，較2020年8月的高點43,212份合約有一定距離。

LME經紀商Kingdom Futures表示，在金屬行業，短期焦慮情緒非常明顯，「越來越多的客戶正在購買看跌期權，以保護自己免受價格暴跌的衝擊，尤其是銅和鎳」。

期銅合約流動性削弱

與之同步的是，期銅合約流動性也有所削弱。全球大宗商品經紀商Marex Spectron周一在一份客戶報吿中表示：流動性仍然很差，導致銅價盤中波動較大。

《路透》專欄作家Andy Home表示，價格上漲和流動性下降的組合，往往對市場是一個警示，表明某種調整即將到來。

高盛、花旗兩大行表示，理解投資者對高位入場風險的警惕。高盛在1月底發佈的報吿中表示：「基於與客戶的討論，我們認為現階段更多機構投資者會選擇在場外觀望，而非直接參與，但同樣，他們都做好了買入的準備。」

花旗分析師也表示：「投資者有增持的空間，但鑑於過去一年價格急劇上漲，並缺乏實質性的回撤，因此沒有給投資者太多的機會。」