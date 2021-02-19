滬深股市上揚　日台股市卻低收｜持續更新

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-19 15:06

美股三大指數下跌，因國債息走高，估值飆升的成長股被視為最有可能回調，另外，美國上星期首次申領失業救濟人數，出乎預期上升，反映就業復甦不佳。道指收市報31493點，跌119點。納指數收市報13865點，跌100點。標指收市報3913點，跌17點。

【15:00】滬深股市上揚

亞太區股市向下，日股跌218點，報30017點，台灣股市收市報16341點，跌83點，澳洲ASX 200指數收市報6793點，升92點，韓國KOSPI指數收市報3107點，升20點。

內地股市方面，上證收市報3696點，升20點，深成收市報15823點，升55點，滬深300收市報5778點，升10點，創業板收市報3285點，跌34點。

【13:45】 利福國際升逾2%

恒指午後跌幅收窄至125點，最新報30470點。

中移動（0941）續創新高，見53.7元，現升逾6%，報53.55元。

利福國際 （1212） 午後升逾2%，高見6.9元，現報6.79元，仍升2.3%。利福去年上半年錄得虧損，但下半年扭虧為盈。

飲品股蒙牛（2319）升3.4%，報48.7元。維他奶（0345）升0.85%，報35.75元。

【13:10】 水泥股異動

建材類股份逆市造好，中國建材﹙3323﹚升10.3%，報11.38元；海螺水泥漲6%，高見49.8元；華潤水泥升5.3%，報9.3元。

【12:10】友邦險守100元關

港股半日跌勢反覆，恒生指數中午收報30335點，吐259點或0.85%；恒生國指收報11960點，跌80點或0.67%；恒生科技指數跌243點或2.3%，收報10348點。半日大市成交額1344.23億元。

三大中資電訊股繼續造好，中國聯通（0762）半日升4%，收報4.94元，成交額達3.8億元。中移動（0941）續升，最高見52.4元，中午收報52.3元，升3.6%；中國電訊（0728）升4.7%，收報2.46元。

滙控（0005）低走，半日跌2.8%，收報45.1元；中銀香港（2388）無升跌，收報24.1元；港交所（0388）收報558.5元，跌1.2%；友邦（1299）跌0.6%，收報100.8元，暫險守100元關。

重磅科技股受壓，騰訊（0700）半日跌1.4%，收報737元；阿里（9988）跌1.8%，收報255.8元；美團（3690）跌2.1%，收報419.2元；京東（9618）跌2.2%，收報404.4元。小米（1810）挫2.4%，收報28.1元。

地產股長實（1113）半日升2.1%，收報42.1元；華潤置地（1109）升1.9%，收報33元；新鴻基地產（0016）升1.7%，收報113元，4日後公布業績。

國美零售 （0493） 半日升逾16%，中午收報1.93元。

半新股快手（1024）挫6%，收報370.2元；諾輝健康（6606）跌2.4%，收報82元。

【11:40】內地股市疲軟

內地股市偏軟，上證指數中午收報3663點，跌11點或0.32%，半日成交額2,997億元人民幣；深證成份指數收報15632點，跌134點或0.85%，半日成交額3,510億元人民幣。

滬深300半日跌44點或0.77%，收報5724點；創業板指數收報3239點，跌80點或2.4%。

【11:03】恒生指數跌逾400點

恒指跌幅擴大至464點，最新報30130點。

移卡（9923）回吐逾9%，最新報97元。眾安在綫（6060）挫9.6%，最新報64元。

【10:40】歡喜傳媒勁升26.7%

歡喜傳媒（1003）平台付費用戶逾800萬，股價受消息造好，最高見2.2元，勁升28%；最新報2.18元，升26.7%。成交額達4,530萬元。

【10:33】半新股快手吐近6%

恒指最新跌316點或1.03%，報30279點；恒生科指跌226點或2.14%，報10365點。成交額840.29億元。

騰訊（0700）跌1.7%，阿里（9988）跌2.4%，美團（3690）跌2.9%，京東（9618）跌3.6%。

滙控﹙0005﹚吐3.2%，報44.95元；港交所﹙0388﹚跌1.2%，報558.5元。

銅價再創9年高位，銅礦股普遍上揚，五礦資源（1208）曾升4.5%，高見5.1元，最新報4.91元，升0.61%。其他金屬股，紫金（2899）曾升3.5%，現倒跌2.63%，報13.32元。江銅（0358）則升0.33%；洛鉬（3993）跌2.6%。

半新股快手（1024）回吐，跌5.7%，報371.2元。

【10:03】周大福逆市升8.5%

周大福逆市升8.5%，報11.48元。

【09:50】國美零售大升15%

國美零售﹙0493﹚大升15%，高見1.91元，剛正式獲釋的公司創辧人黃光裕表示，希望未來18個月時間，令企業恢復原有市場地位。

【09:40】恒生指數跌250點

港股今日再跌，恒指最新報30344點，跌250點或0.82%；國指報11946點，跌95點或0.79%；科指報10423點，跌167點或1.58%。大市成交額224億元。

中海油﹙0883﹚跌2.07%，成表現最差藍籌股。

另外，阿里﹙9988﹚、滙控﹙0005﹚及港交所﹙0388﹚分別跌1.69%、1.51%及1.5%。

中移動逆市上升，現報51.35，跌1.68%。

【09:20】恒生指數低開111點

恒生指數低開111點，開報30483點。國指低開23點，開報12018點。騰訊（0700）持平，開報747元。美團（3690）低開1.4%，報422.2元。阿里巴巴（9988）跌1.7%，報256元。

平保（2318）升0.8%，報93.95元。友邦（1299）要跌0.5%，企100.9元。

港交所（0388）低開1.5%，報557元。滙豐（0005）亦低開1.5%，報45.7元。中移動（0941）高開1.7%，報51.35元。