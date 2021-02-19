世貿組織：去年第4季全球貨物貿易持續反彈　惟恐今年首季難維持

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-02-19 16:29

據《新華社》報道，世界貿易組織今日（18日）發佈報吿指，2020年第四季度全球貨物貿易持續反彈，但反彈趨勢在2021年第一季度或將無法維持。

世貿組織發佈的最新一期《貨物貿易晴雨表》報吿顯示，反映去年第四季度行情的全球貨物貿易景氣指數達103.9，高於去年第三季度的100.7。

世貿組織表示，2020年上半年貨物貿易大幅下滑之後，自第三季度開始，受亞洲出口提升以及北美、歐洲進口增加拉動，全球貨物貿易量從低谷開始反彈。去年10月，世貿組織曾預測，2020年全球貨物貿易量將萎縮9.2%，2021年則將增長7.2%，但貿易規模仍將遠低於疫情前水平。

世貿組織2016年7月首次發佈全球貿易景氣指數。（網絡圖片）

根據全球貨物貿易景氣指數的編制規則，數值100為其基準點。若某一季度的指數讀數為100，意味着全球貨物貿易增長符合中期趨勢預期。指數大於100表示該季度全球貨物貿易增長高於預期水平，反之則顯示全球貨物貿易增長低於預期水平。

世貿組織2016年7月首次發佈全球貿易景氣指數，通過採集主要經濟體的貿易統計數據，就當前世界貿易的短期發展走向提供早期信號，為貿易政策制定者和工商界提供更為及時的國際貿易信息。