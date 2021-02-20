美聯儲半年度貨幣政策報吿：疫情沉重拖累美國經濟

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-20 09:02

美聯儲（Fed）於2月19日發佈了半年度貨幣政策報吿。報吿稱，儘管疫苗接種為今年晚些時候經濟恢復到更正常的狀態提供了希望，但是，新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續為美國和全球的經濟活動與勞動力市場帶來沉重壓力。

華爾街見聞2月20日報道，美聯儲在報吿中說，企業借貸「目前接近歷史高點」。儘管大量現金餘額、低利率和新的經濟增長可能會在短期內緩解問題，但「中小型企業以及大型企業的破產風險仍然很高。」

儘管銀行和家庭資產負債水準保持合理狀態，但美聯儲有關企業債務的評論強調，疫後復甦道路可能會坎坷不平，因各企業將通過大量貸款來度過歷史艱難的一年。

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）將在下週二（2月23日）的美國參議院銀行委員會和週三（2月24日）的美國眾議院金融服務委員會的聽證會上提交報吿，並回答官員們的提問。

美聯儲已承諾保持其現行的低利率政策和每月購買1,200億美元的債券，直到經濟實現復甦。美聯儲在報吿中還表示，在美國抗擊疫情之際，美聯儲的舉措將繼續支持美國經濟。貨幣政策將繼續為經濟提供強有力的支援，直至經濟完全復甦。

美聯儲指出疫情期間的失業不成比例地嚴重影響了低收入工作者、沒有大學學歷的勞動力、美國有色人種和媽媽們。