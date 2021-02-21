耀才：近半散戶去年投資回報少於一成　成功認購新股者95%有斬獲

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-21 12:02

耀才證券（1428）就散戶2020年投資總結及對2021年港股前景進行調查。2020年散戶的整體投資回報表現方面，約46%的受訪散戶獲利一般，平均賺幅少於一成；36%的受訪散戶表示回報理想，平均賺幅達一成至三成。

調查於去年12月底至今年1月底期間進行。問到2020年投資獲利最多的板塊，約37%的受訪散戶表示「科技股帶來的利潤最豐厚」，而投資在新經濟股及醫藥股中得益最高的散戶則各佔約一成，相信是受疫情帶動「宅經濟」及網購炙手可熱，大眾日益依賴智能電話、電腦及互聯網，而投資者亦憧憬疫苗研發成功，從而令科技、新經濟及醫藥板塊成熱炒概念，表現一枝獨秀。

95%受訪散戶在新股市場「有斬獲」

另外，受惠於中概股回流赴港上市潮，去年的新股市場認購氣氛熾熱，參與認購新股的散戶急劇增加。調查亦訪問散戶在新股市場的投資表現，發現成功認購新股的受訪散戶當中，佔95%在新股市場中「有斬獲」，78%的受訪散戶表示投資新股平均回報率亦達三成或以下，其中獲利最高的首五大新股包括：京東健康（6618）、泡泡瑪特（9992）、京東集團－SW（9618）、思摩爾（6969）及華潤萬象生活（1209）。僅一成受訪散戶表示沒有抽新股或未能中簽。

中概股

對2021年港股走勢的看法方面，逾七成受訪散戶預期今年港股企穩在28,000點以上，僅有5%的受訪散戶睇淡大市，認為恒指會回落到以24,000點以下。約36%的受訪散戶認為「中美關係和新任美國總統上場」是影響今年港股走勢最關鍵的因素；而在這36%的受訪散戶當中，近93%認為拜登上場或有望紓緩中美之間的緊張關係，是利好大市的主因。

另外，亦有逾三成受訪者表示疫苗研發進度及功效均會左右大市走向，當中絕大部分的受訪者亦同樣認為疫苗面世有助經濟復甦，會是推動大市上升的催化劑。

三成受訪散戶仍睇好科技股發展

此外，就投資者對個別股份未來的看法，約三成受訪散戶仍然睇好科技股的發展；而睇好醫藥股及新經濟股的散戶則各佔約一成。另外，受惠於國策以及內地新能源汽車技術漸趨成熟，約8%的受訪散戶亦睇好汽車板塊，相信汽車股或成今年資金的熱捧對象。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬預期，今年儘管各國均傳出疫苗面世，對疫情能夠受控充滿憧憬，然而，投資者對投資復甦行業如地產或商舖等仍較保守，資金流向股市暫時仍會保持，對今年股票市場有利，恒指可望更上一層樓或有機會創出新高，美國總統拜登已正式接棒，相信其會採取「先安內後攘外」的政策，對久未被股民寵幸的傳統股份可能有利，如石油、銀行及5G相關股份，故投資者可考慮追隨此類股份的走向。