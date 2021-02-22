中國新能源車1月銷量按月飆2.4倍　惟Tesla倒跌

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-22 08:27

與2020年同期相比，中國國內純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷保持快速增長勢頭，其中純電動汽車增速尤為顯著。

《每日經濟新聞》2月21日報道，中國汽車工業協會數據顯示，1月，中國新能源汽車產銷分別完成19.4萬輛和17.9萬輛，按年增幅高達285.8%和238.5%，接近2.5倍，且連續7個月刷新當月銷量歷史紀錄。

但令人意外的是，此前長期「霸榜」的特斯拉（Tesla）1月共交付新車約1.55萬輛，按月下跌35%。有觀點認為，特斯拉在華銷量出現下滑主要受新車出口量提高、Model Y產能增長放慢和晶片緊缺等因素影響。此外，近期曝出的異常加速、充電後車輛狀態異常、OTA遠程升級等一系列事件也在一定程度上影響了特斯拉的銷量。

與特斯拉銷量大幅下滑不同，中國國內頭部新勢力造車企業1月銷量均實現了上漲。其中，蔚來汽車以7,225輛的新車交付量位居1月新勢力造車企業銷量排行榜榜首，按年大漲352.1%；緊隨其後的小鵬汽車和理想汽車，交付量分別為6,015輛和5,379輛，按年分別增長470%和355.8%。

需要關注的是，進入2021年，新能源車領域的競爭浪潮也更加洶湧。蘋果（Apple）、百度等科技公司爭相加碼入局；蔚來汽車、智己汽車、廣汽埃安等車企期待通過1,000公里續航電動車競技未來。