恒指午後跌幅擴大　小米跌逾4%｜持續更新

撰文： 區嘉俊 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-22 14:41

恒指前周勁升884點後，上周再漲471點，收報30644點，企穩3萬點關以上。本周迎來港交所、滙豐、中電、新地、網易、嗶哩嗶哩等業績。美股焦點則落在聯儲局主席鮑威爾本周二及三，將分別出席議院聽證會，市場關注與債息相關的言論。

【14:41】日台股市上揚

亞太區股市走勢個別，日股升138點，報30156點，台灣加權指數收市報16410點，升68點，韓國KOSPI指數收市報3079點，跌27點，澳洲ASX 200指數收市報6780點，跌12點。

【14:22】小米午後跌幅擴大

小米（1810）午後跌幅擴大，最新報29.4元，跌4.1%。

【14:00】必瘦站曾飆逾15%

必瘦站 （1830） 公布回購逾百萬股，涉資447.5萬元，股價曾飆15.7%，最新報5.41元，仍11.8%。

【13:54】恒指午後跌幅擴大

恒指午後跌幅擴大，最新報30524點，跌119點，國指最新報11972點，跌134點，恒生科指最新報10094點，跌466點。

【13:20】眾安在綫挫5.9%

恒生指數午後倒跌29點或0.1%，最新報30615點；科指報10165點，跌395點或3.7%。

騰訊（0700）插3%；阿里巴巴（9988）跌1.8%；美團（3690）跌4.7%；

眾安在綫（6060）挫5.9%，現報62.15元。

【12:10】滙控放榜前漲2%

港股半日維持在百點水平附近，恒指中午收報30785點，升140點或0.5%；國指收報12104點，跌2點或0.02%；科指報10324點，跌236點或2.24%。半日大市成交額1463.89億元。

ATM股半日受壓，騰訊（0700）半日跌1.2%，收報732元，成交金額33.4億元。阿里巴巴（9988）跌1.2%，收報254元。美團（3690）跌3.4%，報409.4元。

小米（1810）半日挫2.6%，收報29.85元。

滙控（0005）明日將放榜，經濟復甦市場憧景派息，連日股價向上。其股價半日漲2%，中午收報46.45元。友邦（1299）升1.2%，收報102.7元。港交所（0388）破頂，高見587元，其後回落，中午收報576元，升1.6%。

三大中電訊股中移動（0941）半日飆逾7%，收報57.55元；中國電信（0728）高見2.8元，收報2.76元，升7%；中國聯通（0762）升7.7%，收報5.47元。

紫金（2899）創新高，見16.24元，半日飆14%，中午收報15.96元。江西銅（0358）高見22.45元，半日揚17.7%，收報22.2元。洛陽鉬業（3993）創新高，見7.67元，中午收報7.58元，升14.2%。

【11:56】玖紙曾飆逾7%

今日將公布業績的玖紙（2689），股價曾飆逾7%，最新造價16.38元，升5.7%；另外，中電（0002）升0.35%，報72.45元。

【11:45】內地股市疲軟

內地股市疲軟，上證指數中午收報3692點，微跌3點或0.09%，半日成交額3,527億元人民幣。深證成份指數半日跌209點或1.33%，收報15613點，半日成交額4,138億元人民幣。

滬深300指數，半日跌84點或1.5%，中午收報5693點。創業板指數收報3202點，跌83點或2.5%。

【11:40】萬洲國際飆逾7%

據報稱，中國農業部預計今年首季豬肉供應增4成，消息帶動股價，萬洲國際（0288） 飆逾7%，最新升6.3%，報6.9元。

【11:20】恒生指數升134點

恒生指數最新報30778點，升134點或0.44%。

【11:14】紫金飆逾11%

紫金（2899）飆逾11%，高見15.68元，最新報15.58元，升11.3%。其他金礦股，山東黃金（1787）升8.2%。招金（1818）升9.4%。

【10:48】思摩爾升逾6%

吉利（0175）曾飆3%，見30.15元，重上30元大關，現升1.4%，報29.65元。五菱（0305）升3.85%；

思摩爾（6969）現升6.3%，報75.5元。

【10:20】太陽國際曾爆升4.4倍

恒指最新報30870點，升225點或0.74%；國指報12160點，倒升53點或0.44%；科指報10482點，跌78點或0.74%。暫成交額777.21億元。

小米（1810）此前澄清造車傳聞，股價開市後下挫，現回上至30.8元，升0.5%。

中國移動（0941）表現亮麗，創30天新高，見57.75元，最新報57.15元，升6.33%。

港交所（0388）破頂，高見587元，最新報581.5元，升2.6%。

擬購千部加密幣礦機，太陽國際（8029）曾爆升4.4倍，見2.16元，最新報0.99元，仍升近1.5倍。

【09:45】恒生指數升逾110點

港股升勢放緩，恒指現報30755點，升110點或0.36%；國指報12104點，跌2點或0.02%；科指報10395點，跌165點或1.57%。大市成交額363億元。

創科﹙0669﹚升3.52%，成表現最藍籌股。

滙控﹙0005﹚明公布業績，股價升1.86%，報46.4元。

阿里巴巴﹙9988﹚跌0.38%。

【09:20】恒生指數高開426點

恒生指數高開426點，開報31071點。國指升137點，報12244點。「ATM」僅阿里下跌，騰訊（0700）升逾1%，開報749.5元。阿里巴巴（9988）跌0.4%，報256元。美團（3690）升近3%，報435.8元。

滙豐（0005）明日公布業績，今高開近2%，開報46.4元。友邦（1299）升逾2%，報103.8元。港交所（0388）升逾2%，開報579.5元，創新高。