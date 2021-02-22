恒生指數升225點　中移動升逾6%　港交所破頂升2.6%｜持續更新

恒指前周勁升884點後，上周再漲471點，收報30644點，企穩3萬點關以上。本周迎來港交所、滙豐、中電、新地、網易、嗶哩嗶哩等業績。美股焦點則落在聯儲局主席鮑威爾本周二及三，將分別出席議院聽證會，市場關注與債息相關的言論。
【11:40】萬洲國際飆逾7%
據報稱，中國農業部預計今年首季豬肉供應增4成，消息帶動股價，萬洲國際（0288） 飆逾7%，最新升6.3%，報6.9元。
【11:20】恒生指數升134點
恒生指數最新報30778點，升134點或0.44%。
【11:14】紫金飆逾11%
紫金（2899）飆逾11%，高見15.68元，最新報15.58元，升11.3%。其他金礦股，山東黃金（1787）升8.2%。招金（1818）升9.4%。
【10:48】思摩爾升逾6%
吉利（0175）曾飆3%，見30.15元，重上30元大關，現升1.4%，報29.65元。五菱（0305）升3.85%；
思摩爾（6969）現升6.3%，報75.5元。
【10:20】太陽國際曾爆升4.4倍
恒指最新報30870點，升225點或0.74%；國指報12160點，倒升53點或0.44%；科指報10482點，跌78點或0.74%。暫成交額777.21億元。
小米（1810）此前澄清造車傳聞，股價開市後下挫，現回上至30.8元，升0.5%。
中國移動（0941）表現亮麗，創30天新高，見57.75元，最新報57.15元，升6.33%。
港交所（0388）破頂，高見587元，最新報581.5元，升2.6%。
擬購千部加密幣礦機，太陽國際（8029）曾爆升4.4倍，見2.16元，最新報0.99元，仍升近1.5倍。
【09:45】恒生指數升逾110點
港股升勢放緩，恒指現報30755點，升110點或0.36%；國指報12104點，跌2點或0.02%；科指報10395點，跌165點或1.57%。大市成交額363億元。
創科﹙0669﹚升3.52%，成表現最藍籌股。
滙控﹙0005﹚明公布業績，股價升1.86%，報46.4元。
阿里巴巴﹙9988﹚跌0.38%。
【09:20】恒生指數高開426點
恒生指數高開426點，開報31071點。國指升137點，報12244點。「ATM」僅阿里下跌，騰訊（0700）升逾1%，開報749.5元。阿里巴巴（9988）跌0.4%，報256元。美團（3690）升近3%，報435.8元。
滙豐（0005）明日公布業績，今高開近2%，開報46.4元。友邦（1299）升逾2%，報103.8元。港交所（0388）升逾2%，開報579.5元，創新高。