公關行業的危與機　馬斯克解散公關團隊的啟示

撰文： 陳仕娜 最後更新日期： 2021-02-23 07:30

馬斯克（Elon Musk）有錢、有腦、有天馬行空的創意；是狂想者兼發明家，從PayPal、Tesla、SpaceX到Neuralink，生產可重覆使用的火箭往返地球與月球；將豬腦結合電腦，探索「腦機結合」的無限可能；還計劃移居人類至其他星球落地生根。

在馬斯克的宇宙，似乎只要想得出，都能實現。他還瓦解了Tesla公關團隊，相比前述翻天覆地的革命性舉措，這純屬小菜一碟，不足一提。之但係，在下身為公關行業的一份子，「公關已死」四個大字，觸目驚心，彷彿行業的命運已被這位仁兄連根拔起。

在馬斯克的宇宙，似乎只要想得出，都能實現。（AP）

環顧全世界，有多少「大孖沙」像馬斯克，滿腦子澎湃的意念和大計，嘴巴快過腦袋，將Twitter 視作個人廣播台，想到甚麼便光速發表，絕密的私有化大計也隨意曝光，招惹官非亦在所不惜。他既是CEO，又是KOL兼PR，萬能鋼鐵俠實行「一夫當關、萬夫莫敵」，但行得通嗎？

識得全壘打的馬斯克確是萬中無一，定能勝任消息發放者，但卻花不起寶貝的時間，每周工作120小時之外，回應海量的媒體查詢是「mission impossible 」，不合符效益，鐵打的身體也say no吧。馬老闆與Trump一樣，素來與傳媒不咬弦，吵大鑊的機率想必是99.9%。

馬斯克愛「第一性原理」，識女仔也喜歡直來直去、一步到位，不要多餘的枝節。如斯霸氣，才夠膽拆掉PR這道橋樑，等如默認了你家公司是「單向發放、輕視互動」，或是極具選擇性地回應。近乎「一言堂」的操作，對品牌形象將產生什麼傷害，時間會給予答案。不過，聽聞已按捺不住聘請PR打理Twitter的帳戶。

強勢領袖如王維基、施永青、李根興，口才了得、天生爆Seed王，根本毋須公關出「橋」，提供表演舞台便自動波「載歌載舞」。他們的公關必是強手，跑得快、做好世界，溫提「陷阱位」，看似耳邊風，實則眼角瞄一瞄公關筆記，秒速已記在心；還要適時「踩腳掣」及全天候「執手尾」補鑊。

作為公關人，警號一直在響，斷不能齋食危機處理的穀種；切勿光靠媒體報道食糊；亦不要奢想開個Twitter、IG、FB、LinkedIn、微信專頁，就算「get things done」，打造具特色且可持續發展的專屬平台，僅屬基本功。

面對宣傳渠道碎片化，廣佈線眼，識盡所有micro influencers，也是入門的常識吧。傳統的「大而美」不再合時宜，邁向「細而精」是公關的新步調。既要長䄂善舞與各類人種打交道，廣締善緣、完美地鋪設平台網；同時，時刻勤練內功，做好品牌故事，掌握先機，每日至少有三宗內幕消息，比老細早知30秒。否則有一天，他會忽然發現你放了長假，已了無半點「囉囉攣」，或許是這段情份滑向尾聲的危險訊號。