財經評論｜大宗商品上漲趨勢會持續多久　取決於中國

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-02-22 23:17

澳洲聯邦銀行經濟學家於本月18日表示，大宗商品價格正在上漲，但這種情況是否會持續一段時間，將取決於中國。

《華爾街見聞》今日（22日）報道，上一次大宗商品超級周期發生在全球金融危機前的2000年代中期，並在2008年達到頂峰，當時中國逐漸成為大宗商品強國。澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）礦業和能源經濟學家維韋克·達爾（Vivek Dhar）在《CNBC》節目上表示，受冠狀病毒疫苗試驗的利好消息推動，石油和基本金屬等大宗商品價格自去年10月以來強勁反彈。

「現在，我們正在討論的問題，在我們看來，是否會出現超級周期，仍掌握在中國手中。」他表示。

「中國佔礦業大宗商品需求的50%至60%左右。所以，如果我們要討論超級周期，我會說中國2021年將做什麼將是關鍵問題。」達爾表示。

他解釋說，大宗商品價格的上漲是在中國政府承諾2020年刺激基礎設施建設的背景下開始的。這種勢頭是否會持續到2021年還不得而知。「這種超級周期的想法——絕對有理由支持它——但在我們看來，中國真的掌握了主動權。在我們看到政策支持之前——下一個五年計劃真正優先考慮商品密集型行業，而不是服務行業或消費行業——我們現在只是不相信超級周期的故事。」達爾表示。

高盛及摩通看好超級言品周期

這與投資銀行摩根大通（JPMorgan）和高盛（Goldman Sachs）形成了鮮明對比，兩行看好即將到來的大宗商品超級周期。

澳洲聯邦銀行為今年年底前的油價設定了每桶65美元的目標，達爾表示，這看起來已經是一個較低的預測。

「對新冠病毒疫苗的預期對石油來說當然是非常積極的。」他說，「大約三分之二的石油消費與交通和運輸有關，因此，任何關於新冠病毒前沿的積極消息都對油價和石油需求預期產生巨大的積極影響。」

他補充說，石油生產商維持供應穩定並減少部分供應的決定，使能源價格得以上漲。

「需求當然是關鍵，但事實證明，供應方面在結構上非常、非常支持。這就是為什麼油價上漲可能會超過我們的預測，在今年年底達到70美元。」達爾說。

澳洲聯邦銀行為今年年底前的油價設定了每桶65美元的目標。（資料圖片）

大宗商品超級周期來了？

大宗商品市場的歷史表明，超級周期從一個高峰到另一個高峰需要20到70年，上一次高峰是在上世紀90年代中期中國經濟騰飛之後。這些長周期的波動是由產能投資的周期性變化造成的，因此大宗商品的繁榮不會一直出現。

目前，人們很難分清大宗商品的超級周期何時到來，而本輪大宗商品牛市是由多種力量推動的，但其中大多數可能暫時性的，不足以推動一個超級周期。在這輪大宗商品超級周期中，第一個也是最明顯的一個驅動力是中國經濟的強勁復甦，這也使得大宗商品因為基建的需求而走強。

但分析人士預計，在未來幾年，中國不會重複這種規模的刺激措施。並且，中國的雙循環戰略將着眼於減少對海外市場的依賴，並旨在將經濟轉型為消費驅動型經濟，這將導致大宗商品需求增長長期放緩。

此外，推動大宗商品價格反彈的第二個因素是疫苗接種率持續提升帶來的樂觀情緒。在疫苗驅動的疫情消弭下，世界經濟有望全面復甦，從而驅動大宗市場行情。

第三，擔心通脹加劇的投資者正將資產轉向黃金和銅。作為對沖工具。市場預計，大規模的疫情下經濟刺激措施將引發通脹壓力。尤其是在美國，如果拜登總統的最新紓困措施最終獲得通過，疫情以來的刺激總額將達到5萬億美元，佔GDP的25%。

礦石類商品將臨大供應缺口

但分析人士指出，目前對通脹的擔憂還為時過早，不足以推動超級周期。最後，金屬價格正受到以下預期的提振：在11月舉行的聯合國氣候大會第26屆締約方會議（COP）中，人們預計，世界在控制全球變暖上的雄心將轉化為時機行動。

而超預期的氣候政策有可能增加對銅、鎳、鋰和鈷等關鍵金屬的需求。而這些材料是建設低碳基礎設施所必需的，如太陽能電池板、風力渦輪機、電動汽車和充電站。但只有在能源具體政策出台後，市場才能對這些金屬的大規模需求增長更有信心。

在供給方面，根據目前的預測，到2030年，一些礦類大宗商品將出現相當大的供給缺口。目前分析人士估計，銅和電池級鎳的缺口約為20%。

但對採礦業來說，目前仍存在種種挑戰。目前環境、社會和治理方面的監測越來越嚴。因此，大型礦業公司需要花費很多成本來構建一個綠色安全的生產環境。如果環境壓力、民粹主義和供應鏈安全問題引發了政府和民眾注意，那麼這對於大眾商品尤其是礦業來說並不是一個好兆頭。

當前來看，氣候變化可能是唯一有可能推動大宗商品價格長期上漲的因素。但在這成為現實之前，必須要克服很多困難。因此現在說超級周期還為時過早。