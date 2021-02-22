上月本港物價按年升1.9%　政府料短期內本地及外圍物價壓力仍輕微

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-22 17:52

香港物價回復正增長。政府統計處公布今年1月消費物價指數為按年增長1.9%，而去年12月則處於通縮，按年跌0.7%。統計處指出，1月物價重現正增長，與去年1月政府代繳公營房屋租金及房協豁免乙類屋邨租戶三分二租金，導致基數較低。

若剔除所有政府一次性紓困措施影響，今年1月綜合消費物價指數按年跌0.5%，而去年12月為零，與外出用膳費用下跌及豬肉價格跌幅擴大所致。

政府發言人表示，上月份基本消費物價轉為按年下跌0.5%，原因是去年農曆新年較早來臨（去年在1月，今年則在2月），令食品價格因比較基數高錄得按年跌幅而造成扭曲。因此，等待2月份的通脹數據，再將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。另一方面，由於政府去年1月實施的一次性紓困措施導致基數偏低，1月份整體消費物價按年上升1.9%。

展望將來，由於環球和本地經濟活動仍未返回衰退前的水平，外圍和本地價格壓力在短期內應維持輕微。政府會繼續密切留意情況。

甲類消費物價指數升幅達6.3%

政府又指出，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年1月份的按年變動率分別為6.3%、0.1%及-0.3%，而去年12月份的相應變動率則分別為-0.7%、-0.9%及-0.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在1月份的按年變動率分別為-0.1%、-0.7%及-0.5%，而去年12月份的變動率則分別為0.4%、-0.3%及-0.1%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至今年1月止的3個月的平均每月變動率分別為0.3%、0.2%及0.2%，而截至去年12月止的3個月的相應變動率則分別為1.9%、0.0%及-0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至今年1月止的3個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率分別為0.0%、0.0%及0.1%，而截至去年12月止的3個月的相應變動率則分別為-0.1%、-0.1%及0.0%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年1月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升19.1%）、住屋（上升6.1%）、煙酒（上升2.5%）和雜項物品（上升0.8%）。

另一方面，綜合消費物價指數在今年1月份錄得按年跌幅的類別為交通（下跌3.1%）、衣履（下跌2.6%）、耐用物品（下跌1.8%）、外出用膳（下跌0.8%）、食品（不包括外出用膳）（下跌0.3%）和雜項服務（下跌0.2%）。