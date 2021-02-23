滙豐績後升幅收窄　恒生則先升後跌　恒指漲逾400點｜持續更新

撰文： 區嘉俊 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-23 13:37

港股連升3周後出現整固，昨日恒指收市跌逾300點，成交額近3,026億元創新高。疫苗開始接種，地產及收租股展開升浪，資金湧入落後舊經濟股如中移動、中海油。隔晚納指領跌美股，道指反創新高，繼續留意港股資金輪動狀況。

【13:32】滙豐績後升幅收窄

港股午後升勢持續，恒指最新報30802點，升483點，恒生科指升15點，報9992點，國指升99點，報11993點。

銀行股紛紛上揚，滙豐（0005）最新報47元，升1.1%，中銀（2388）升3.5%，報25.25元，渣打（2888）升2.7%，報54.9元，東亞（0023）升1.8%，報18.8元，恒生（0011）倒跌，報150.8元，跌1.3%。

【13:05】恒指升幅擴至500點

滙控（0005）午後一度升至49.5元，漲逾半成，現升5.2%，報48.9元。恒生（0011）曾抽升至30天高位，見156.3元，最新報154.9元，仍升1.4%。

恒生指數午後升逾500點，最新報30892點，升572點或1.9%。

【12:10】滙控半日升3.3%

港股半日升449點或1.5%，中午收報30769點；恒生科指收報9919點，跌0.6%；國企指數收報11952點，升58點或0.5%；半日大市成交額1493.08億元。

今日焦點股滙豐（0005）中午收報48.05元，半日升3.3%，成交金額達17.9億元。

騰訊（0700）中午收報717.5元，升0.6%；美團（3690）收報402點，升0.5%；阿里（9988）則跌1.4%，收報247.2元。小米（1810）跌3%，收報28.15元。

吉利（0175）半日挫2.8%，收報27.55元，成表現最差藍籌股。

快手（1024）半日跌3.9%，收報363.2元。

中移動（0941）今日回吐，半日跌1%，收報55.1元；中國聯通（0762）收報5.37元，跌0.6%。

濠賭股銀娛（0027）半日漲逾11%，收報77.7元，兩日後公布業績。金沙（1928）升逾1成，收報39.45元。

中海油（0883）收報10.54元，升4.8%；中石油（0857）收報2.92元，升4.3%。

【11:37】中資航空股續升

南航（1055）創新高，見5.65元，最新漲逾1成，報5.63元；東方航空（0670）創30天新高，現報3.72元，升6.3%。國航（0753）飆近1成，報6.77元。

恒生指數現升382點，最新報30701點。科指跌64點或0.6%，報9913點。

滙豐（0005）最新報47.75元，升2.7%。

【11:35】內地股市個別發展

內地股市個別發展，上證指數中午收報3655點，半日升12點或0.34%，半日成交額2,980元人民幣。深證成份指數收報15255點，跌81點或0.53%，半日成交額3,386元人民幣。

滬深300指數半日升7點或0.12%，收報5604點。創業板跌31點或1%，收報3107點。

【10:52】恒指升287點

恒指最新報30607點，升287點或1%。科指跌幅收窄，最新報9913點，跌64點或0.64%。

【10:51】取消內地入境隔離措施 賭股大漲

澳門當局宣布，自周二起取消所有自內地入境澳門人士須隔離的措施，濠賭股大漲，銀娛（0027）升逾一成，現報77.35元。金沙（1928）升7.5%，報38.55元。

【10:45】中資航空股抽升

市場憧景疫苗助抑疫情，中資航空股抽升，東方航空（0670）抽升4.9%，報3.67元。國航（0753）飆7.5%，報6.63元；南航（1055）漲7.3%，報5.47元。

本地航空國泰航空（0293）抽升4.5%，報7.49元。

【10:27】濠賭股上漲

澳門宣佈今日（23日）起所有自內地入境澳門人士無須隔離，濠賭股上漲，新濠﹙0200﹚升8%，報16.46元；美高梅中國﹙2282﹚揚7.33%，報14.06元，永利澳門（1128）飆8.7%，報15.76元，澳博（0880）升5%，報10.9元，銀河娛樂﹙0027﹚漲8.5%，報75.8元。金沙中國﹙1928﹚升6.1%，報38.05元。

恒生指數最新報30462點，升142點或0.5%。

【10:10】騰訊跌1%

恒生指數升43點或0.14%，報30362點；科指最新報9863點，跌113點或1.14%；國企指數報11886點，跌6點或0.06%。成交額723.47億元。

騰訊（0700）曾跌逾2%，失守700元關，最新報706元，仍跌1.05%，暫成交額66.4億元。美團（3690）跌2.3%，報391元。小米（1810）跌1.9%，收28.45元。

滙豐（0005）最新報47.15元，升1.4%。

希望教育（1765）擬發換股債及折讓，股價插逾8%，報2.85元。

【09:45】滙控績前升近3%

滙控﹙0005﹚今日中午公布業績，股價現升2.68%，報47.75元。

在其帶動下，港股倒升，現報30383點，升63點。

【09:38】快手瀉逾7%

快手（1024）首日正式納入國指及科指，跌逾7%，報351.2元。

【09:38】焦點物管股停牌

碧桂園服務（6098）及藍光嘉寶服務（2606）停牌，待公布內幕消息。

【09:36】 玖龍紙業挫逾7%

玖龍紙業﹙2689﹚公布中期業績後，股價「見光死」，早段挫7.4%，低見14.54元，成交額3,690萬元。花旗發表報告，憂公司資本開支大增，令短期利潤受壓。

【09:20】恒生指數低開129點

恒生指數低開129點，報30189點。國指跌70點，報11822點。科指跌1.9%或191點，報9786點。新經濟或高估值股下挫，騰訊（0700）跌2.3%，報697元。美團（3690）跌2%，報392元。比亞迪（1211）跌3.5%，報231元。藥明生物（2269）跌2.2%，報105.5元。

銀行股普遍上升，滙豐（0005）升逾1%，報47元。恒生銀行（0011）升近1%，報154.2元。建行（0939）及招行（3968）同升逾1%。

中海油（0883）升逾3%，報10.38元。地產股升，新地（0016）升1.4%，報120元。昨日大升的中移動（0941）則跌0.5%，報55.35元。