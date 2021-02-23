證監會上季收入大增64%至7.36億元　虧轉盈賺2.69億元

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-23 16:48

證監會公布最新季度報告，2020年10至12月收入錄得7.36億元，按年上升64%；季內盈利錄得2.69億元。

證監會指出，期內收入錄得7.36億元，其中投資收入為1.83億元，按年增加51%；徵費部份帶來5.14億元，按年升68%，匯兌損失則由去年的2,395萬元，減至212萬元。

截至2020年12月31日，持牌機構及人士和註冊機構的總數為47,217，其中持牌機構的數目為3,122家，按年增加1.2%；註冊機構則按年減少1.8%至112間；持牌人士按年跌0.6%至約4.39萬。季內，證監會對持牌機構進行了74次深入視察，以查核它們遵守相關監管規定的情況。

期內，證監會認可了公開發售的51隻單位信託及互惠基金（包括23隻在香港註冊成立的基金）和18項非上市結構性投資產品。另審閱了34宗新上市申請，包括兩宗來自具有不同投票權架構的公司的申請，及四宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。

證監會對3家持牌機構包括高盛、富昌證券、瑞士信貸證券（香港），以及3名人士採取了紀律處分，涉及的罰款總額約達27.2億元。

此外，證監會因應股價及成交異動，提出了2,157項索取交易及帳戶紀錄要求。