金管局與阿聯酋央行簽備忘　後者將參與央行數碼貨幣跨境網絡項目

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-23 18:40

金管局及阿聯酋央行今日（23日）聯合宣布交換《諒解備忘錄》，加强雙方的金融科技合作，以促進兩地間在推動金融服務創新及監管發展方面的合作。

《諒解備忘錄》由金管局總裁余偉文與阿聯酋央行行長H.E. Abdulhamid M. Saeed Alahmadi簽署。根據《諒解備忘錄》，雙方已同意阿聯酋央行參與由金管局、泰國中央銀行、中國人民銀行數字貨幣研究所及國際結算銀行創新樞紐（創新樞紐）轄下香港中心合作推行的一項多種央行數碼貨幣跨境網絡項目（m-CBDC Bridge）。

余偉文表示，金管局致力擴大國際金融科技網絡至全球其他地區，包括中東地區的夥伴機構。阿聯酋央行能夠成為這個網絡的一分子，實在難能可貴。他預期雙方在《諒解備忘錄》的框架下加強合作將可產生可觀的協同效應，並期望阿聯酋央行的參與能豐富我們的CBDC項目，帶來新的思維與視野。

H.E. Abdulhamid M. Saeed Alahmadi表示，很高興與金管局共同踏上CBDC之旅。阿聯酋央行最近與沙特中央銀行就批發CBDC完成一項「概念驗證」，利用以分布式分類帳技術（DLT）為基礎的央行貨幣結算國內和跨境交易。阿聯酋央行很高興能乘勢而上，參與多種央行數碼貨幣跨境網絡項目，並將迄今累積到的經驗運用其中。相信此《諒解備忘錄》能為阿聯酋央行和金管局日後在數碼創新方面的合作奠定基礎。