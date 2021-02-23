美國10年國債孳息升至一年高　科技股重挫　原因是經濟復甦了？

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-23 19:30

美國10年期國債孳息率已抽升至1.37厘，創近一年高位，年初至今已累漲0.44個百分點。有「科技女股神」之稱的Catherine Wood早前表示，若市場利率急劇上漲，股市有機會出現價值重估，甚至是調整。

市場恐慌情緒增加，令周一（22日）納指急瀉2.46%，科技股普遍下挫。Tesla（美：TSLA）單日急挫8.55%，以近全日低位收市，報714.5美元；盤後再跌0.5%至710.9美元。Catherine Wood旗下的ARKK ETF亦單日急挫5.79%，報143.78美元。

根據每日交易紀錄顯示，ARKK周一買入8隻股票，但同時沽出7隻股票。其中，ARKK買入Tesla、Twitter（美：TWTR）、Paypal（美：PYPL）、Spotify（美：SPOT）等；另一邊廂沽出騰訊（美：TCEHY）、百度（美：BIDU），以及台積電（美：TSM）。

Catherine Wood旗下的ARKK ETF亦單日急挫5.79%。（資料圖片）

10年期債息升穿1厘後續上揚

事實上，「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）曾經警告，當10年期債息一旦突破1厘的「阻力水平」，便很容易倍升至2厘。而10年期債息自今年1月初升穿1厘後，便未有跌穿過該水平，反映債息持續走高。

美國10年國債息上升，意味市場資金持續流出國債，轉移流向其他資產。今年2月初，彭博巴克萊美國公司高收益指數追踪的垃圾債券平均收益率跌穿4厘，創有記錄以來的最低。由此可見，市場逐漸將低收益、低風險的美國國債出售，並轉向高收益、高風險的垃圾債券。

美國國債的投資者大多數以美國投資者為主，料資金從國債流向美股。（路透）

ING銀行彭藹嬈：資金「由債轉股」 追求更高回報

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指，美國10年期債息上升，主要是投資者出售美國國債，並將資金「由債轉股」。她指出，雖然美國國債的投資者來自全球各地，但大多數以美國投資者為主，料資金從國債流向美股。

是次債息抽高，彭藹嬈認為是受美國的大型刺激方案所推動，當聯儲局繼續進行量化寬鬆，發行更多國債，國債數量愈多，債價便會愈低，而債息亦會抽高。如此一來，債價低殘令投資者增加投資股票，相信對未上市的公司是好事，因為能夠在上市集資前已經獲得一定資金支持。

美國10年期與2年期的國債孳息曲線正持續上揚。（Federal Reserve Bank of St. Louis）

10-2孳息曲線料持續上揚

對於美國債息預期，彭藹嬈的看法似乎與岡拉克並不相符。她認為，雖然10年債息迅速由1.2%升至1.3%以上，但不可能短時間升至1.5%、1.8%。她估計債息會呈現溫和增長，而10年期及2年期的孳息曲線亦會持續上揚，是反映經濟逐步好轉，「曲線愈斜、經濟愈好」。

不過，長債息拉升對於一眾科技股並非好消息。彭藹嬈指出，科技股本身借貸比率較高，始終公司和行業屬於投資期，並非收成期，故此企業借貸成本上升對科技公司影響較大。但是，彭藹嬈認為今年債息抽升是絕對可以預期，科技公司的財務總監理應在去年已經預留一定資金或借貸，以減輕今年的資金成本。

聯儲局主席鮑威爾將出席國會聽證會，預計不太可能提出有關加息的議題。（新華社）

鮑威爾國會發言料「偏鴿」

被問到孳息曲線反映經濟逐步好轉，是否意味刺激通脹並推快加息。彭藹嬈指，通脹本質上比通縮好，而目前能源價格上升是反映經濟活動復甦，是通脹的起始。不過，通脹並不一定加快加息步伐，原因是息口政策並非單純取決於通脹水平，亦要視乎失業率。她認為，聯儲局主席鮑威爾將出席國會聽證會，其態度將會非常溫和，集中討論財政刺激方案，甚至提及到量化寬鬆的態度，不太可能提出有關加息的政策，始終目前美國並沒有空間加息。