美股尾市回穩　納指報13519點跌0.1%　道指標指齊升｜持續更新

美股三大指數2月23日集體低開，其中納指盘初跌逾3%，權重科技股集體走低。
【04:30】美股尾市回穩。納指報13519點，跌13點，跌幅0.1%。道指升119點，報31640點，升幅0.38%。標指報3894點，升18點，升幅0.47%。
【03:25】美國10年期國債收益率維持在1.353厘。納指報13357點，跌175點，跌幅1.3%。道指跌37點，報31483點，跌幅0.12%。標指報3866點，跌10點，跌幅0.26%。
【01:00】納指報13243點，跌289點，跌幅2.14%。道指跌158點，報31363點，跌幅0.50%。標指報3842點，跌33點，跌幅0.87%。
【00:00】納指跌幅進一步收窄，報13400點，跌132點，跌幅0.98%。道指跌43點，報31478點，標指報3866點，跌9點。
【23:13】納指跌幅收窄
納指跌幅收窄，最新報13205點，跌329點，道指跌208點，報31313點，標普指數報3837點，跌39點。
電動車生產商Tesla早段曾挫逾13%，最新報670.11美元，跌6.5%。
Facebook則升1%，報262.97美元，Apple最新報122.19美元，跌3%。Microsoft跌1.3%，報231.58美元。埃克森美爭最新報54.94美元，升1.2%。
反映投資者恐慌指數的VIX指數，最新報26.23，升11.86%。
至於美國債息續上揚，十年期美國國債孳息率最新報1.38厘，升1個基點。
【23:01】電動車股紛紛下挫
電動車股紛紛下挫，特斯拉一度跌逾13%，市值跌破6,000億美元；蔚來跌超15%；小鵬、理想跌逾11%。
熱門中概股全線重挫，蔚來、百度跌10%，貝殼跌超8%，小鵬汽車跌超7%，B站跌超5%，拼多多跌超4%，阿里、台積電跌超3%。
【22:45】納指險守13000點
納指曾跌至13000點邊緣，跌幅曾逾500點，最新報1314點，跌389點。標普500指數最新報3828點，跌48點，道指最新報31270點，跌251點。
以五大科技股「FAANG」為例，臉書跌0.42%；蘋果跌2.31%；亞馬遜跌2.23%；奈飛跌1.54%；谷歌跌2.26%。此外特斯拉跌10.24%。
美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）將在23日分別出席參議院銀行委員會和眾議院金融服務委員會的聽證會，就半年度貨幣政策報吿發表證詞。考慮到比特幣可能會對法定貨幣地位有所威脅，鮑威爾可能會繼耶倫之後發表關於比特幣的負面言論。