蘋果股東大會：庫克任期內回報率達867%

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-24 08:39

2月23日，蘋果（Apple）股東在股東大會上進行了表決，同意了對包括蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）在內管理層的一個薪資獎勵方案，其中包括2020年宣在的一項針對庫克的股票獎勵計劃（如果達到特定目標則獎勵100萬股蘋果股票）。截至2月23日美股收盤，蘋果公司股價為125.86美元/股，市值21129.50億美元。

新浪科技2月23日報道，蘋果股東這一次表決沒有約束性，屬於建議性質。另外股東們還否決了蘋果管理層之前反對的一個股東建議，這一建議要求蘋果根據員工中位數工資水準削減高管薪資報酬。

作為一家市值2.1萬億美元的大公司，蘋果最近再度公佈了優異的財務業績，在2020年第四自然季度獲得了1,144億美元的營收，在新冠肺炎（COVID-19）疫情的不利因素之下，蘋果幾乎所有的產品銷售都實現了增長。在一份監管檔中，蘋果董事會十分支持對於庫克的薪資計劃。董事會提到，從庫克2011年擔任首席執行官到2020年9月，蘋果公司的股東回報率高達867%（包括股息回報） 。

另外在2月23日的股東大會上，庫克表示，蘋果計劃增加股息分配。在過去的四個季度內，蘋果分配給股東的股息達到了140億美元。其中在過去的兩個季度內，蘋果的股息分配方案為每股0.205美元。庫克當天還談到了蘋果的併購戰略。他透露，在過去6年時間裏，蘋果一共收購了100多家公司。平均來看，蘋果每三到四個星期就會收購一家公司，這些收購交易主要瞄準了目標公司的技術和人才。

在股東大會上，一名股東提出一個熱點問題，即面對蘋果應用商店的控制問題，公司是否面臨政府監管部門的挑戰。庫克回答稱，蘋果並沒有實施壟斷，「外部調查一般是公平的，在合理調查分析事實之後，一些壟斷指控就會不攻自破。」

$Apple(AAPL.US)$