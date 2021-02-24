預算案宣讀在即　恒指跌近500點　本土經濟股逆市上揚｜持續更新

科技股昨晚驚濤駭浪，美股納指隔晚一度急跌近4%，跌至13000點邊緣後上演「V彈」，收市報13465點，跌67點。道指和標指亦一度跌逾1%，惟收市倒升。Tesla曾急瀉13%，收市跌幅收窄至逾2%，蘋果股價亦最多曾跌6%，收市跌0.1%。
【10: 52】恒生指數跌近500點
恒生指數跌491點或1.6%，報30141點。
【10: 49】恒生指數跌近400點
恒生指數跌393點或1.3%，報30239點。
【10: 41】消費、地產股逆市上揚
恒生指數跌305點或1%，報30274點；國企指數報11734點，跌174點或1.5%；科指報9570點，跌3%；暫成交額918.38億元。
莎莎國際（0178）創新高，曾升逾1成，見2.17元，現報2.11元，仍升9.3%。卓悅（0653）升6.6%，報0.21元；必瘦站（1830）升0.61%，報4.96元。
地產股逆市上揚，九置（1997）創新高，見49.6元，現升3%，報49.55元；華人置業（0127）升2.2%；太古地產（1972）升1.3%。
【10:00】51信用卡急吐近五成
昨日曾升2倍的51信用卡（2051）今日急吐，最新報1.54元，勁瀉49.2%，成交額5,600萬元。
【09:45】濠賭股上揚
濠賭股普遍上揚，金沙中國（1928）升1.4%，報39.1元；銀娛（0027）升4.3%，報79.3元；永利（1128）升5.5%，報16元；新濠國際（0200）升5%，報17元；美高梅（2282）升2.9%，報14.18元；澳博（0880）升5%，報11.76元。
恒生指數升近63點，報30,695點。科指升微近5點或0.05%，報9,868點。
【09:33】數碼通升一成
數碼通﹙0315﹚中期息維持14.5仙，股價今早升一成，現報5.02元，漲10.57%。該公司中期股東應佔溢利按年微升0.8%，至2.67億元；中期息維持14.5仙，派息比率75%。
恒指現升40點或0.13%，報30673點。
【09:20】恒生指數低開70點
恒生指數高開70點，開報30702點。國指升58點，報11968點。「ATM」變動不大。滙豐（0005）昨日績後升幅收窄，今早再低開1.2%，報46.15元。恒生（0011）升0.2%，報152.8元。
內銀內險向上，平保（2318）及招行（3968）升近1%，建行（0939）及中行（3988）升0.8%及0.4%。
銀娛（0027）及金沙（1928）續升逾1%。