醫師Easy專訪｜港版線上醫療行業冒起　各家出招爭奪市場

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-24 22:46

香港人口老化，加上疫情爆發，促進香港的線上醫療行業急速冒起，由無人之地開始進入市場搶奪戰。

九龍東醫院聯網去年3月時推行「遙距診症先導計劃」，試行近半年後，醫管局在10月表示計劃將視像診症功能整合應用程式「HA Go」，提供一站式覆診及跟進，包括醫生在應用程式內處方復康治療，當中將軍澳醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院的部分專科率先推行。

私人市場方面，香港電訊（6823）於去年8月推出香港首個線上醫療問診平台「DrGo」，夥拍港怡醫院、寶血醫院（明愛）及香港醫思醫療集團（2138）提供諮詢服務，同時亦會提供後續的藥物、醫生紙及轉介信的配送服務。另外，信諾環球亦推出「DoctorNow」，提供網上視像診療服務及醫生預約，以及即日藥物送遞等服務。

投資過千萬建醫師Easy平台

至於醫師Easy亦是其中一名加入線上醫療戰團的一員。醫師Easy是一個全面健康服務及資訊平台，同時讓用戶在其平台預約不同專科醫生，如婦產科、耳鼻喉科、皮膚科等等，與其他平台只有普通科為之不同。

公司於去年5月成立，並在7月、8月暑假時期推出醫師Easy手機應用程式和網頁平台，供用戶預約專科醫生，推出市面的時間點與其他私人公司的醫療平台相約。

醫師Easy業務總監黃敏慈接受《巨子》專訪時表示，「公司投資過千萬元建造醫師Easy平台，目前擁有超過6萬名每月活躍用戶，並與超過100名醫生合作，其醫療健康資訊亦主要由醫生所寫，以確保其內容的質素和深度」。以初創企業來說，公司用戶增幅驚人，同時亦證明香港線上醫療市場需求甚大，存在迫切的需要。

新冠肺炎疫情爆發，催生香港的線上醫療行業急速冒起。圖為袁國勇視察尚至醫療的感染控制措施。（尚至醫療提供）

目標活躍用戶增至20萬名

問及公司如何面對同業的競爭，黃敏慈指，醫師Easy的優勢在於中立立場，並無其他醫療機構或保險公司在背後支持，其篩選功能亦是按公平原則排行，根據用戶的定位、地區、求診日子遠近排列，可以隨其需求設立不同條件以選取最適合的醫療服務。

「公司今年目標每月活躍用戶升至20萬名，我們相信香港線上醫療市場絕對有得做」她說。公司計劃今年次季推出掛號功能，用戶在其預約平台取得等候籌號後，便可在其程式之中見到輪候名次，應用程式會通知用戶到診所就診，助用戶節省在診所的輪候時間。同時，公司亦打算在第3、4季推出視像會診服務，目前正與處理保險相關事宜。

香港醫藥發展限制大

事實上，香港醫療法規嚴格，就連視像會診後配送藥物的過程也牽涉保險和醫療問題。「如果醫生視像問診後，藥物在運送過程中出現混亂問題，那責任誰屬? 是醫生、是病人、是配送員的責任? 那麼是醫療問題，還是物流問題? 現時保險和法律問題的確仍有待處理」。她指，如有保險公司可承保視像問診及藥物配送過程，相信會促進行業發展。

反觀中國市場，中國的線上醫療發展迅速，政府又放寬售藥限制，容許處方藥在合資格的網上平台銷售，造就京東健康（6618）、阿里健康（0241）和平安好醫生（1833）迅速成長。

至於香港又能否做到如中國般的大? 黃敏慈坦言，香港藥物受法規嚴格監管，香港衞生署負責監管所有在香港銷售的藥物。藥物可分為中藥及非中藥（或西藥），分別受《中醫藥條例》（第549章）和《藥劑業及毒藥條例》（第138章）所管制。香港的線上網購平台未能提供處方藥，較中國對藥物的規管為之嚴謹，單是這點，香港便不可能與中國有所比擬。