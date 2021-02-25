中概股│ 嗶哩嗶哩四季度淨營收38.4億超預期　盤後上漲超4%

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-25 09:00

截至2月24日美股收盤，中概股嗶哩嗶哩（B站）的股價跌超1%，截至收盤報127.14美元/股。不過，該公司盤後公佈的超預期的2020年第四度業績提振了市場情緒，截至發稿，嗶哩嗶哩美股盤後上漲4.6%

具體來看，嗶哩嗶哩發佈的截至2020年12月31日的2020財年第四季度及全年財報顯示，嗶哩嗶哩第四季度總淨營收達人民幣38.401億元人民幣（約合5.885億美元），與上年同期相比增長91%；淨虧損為人民幣8.437億元人民幣（約合1.293億美元），相比之下上年同期的淨虧損為人民幣3.872億元人民幣，按年有所擴大；不按照美國通用會計準則計算，嗶哩嗶哩第四季度調整後淨虧損為人民幣6.819億元人民幣（約合1.045億美元），相比之下上年同期的調整後淨虧損為人民幣3.369億元人民幣，按年有所擴大。

財報顯示，第四季度，B站月均活躍用戶按年增長55%，達2.02億；其中移動端月均活躍用戶按年增長61%，達1.87億。本季度月均付費用戶達到1,790萬，按年高速增長103％。整體付費率也創下新高，從2019年同期的6.8％攀升至本季度的8.9％；毛利率更是實現了連續七個季度的按月增長，達到24.6%。

財報顯示，2020財年B站總營收達120億元人民幣，按年增長77%。

嗶哩嗶哩CFO樊欣表示，「我們的毛利率達到了24.6%，標誌著利潤率連續第七個季度出現改善。展望未來，我們仍將致力於我們的增長戰略，進一步擴大我們的用戶基礎和收入，我們相信這將為長期盈利打下堅實的基礎。」