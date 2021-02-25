數字人民幣│中國已累發1.5億元紅包　分析料合作機構將愈趨廣泛

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-25 09:14

自2020年以來，數字人民幣漸行漸近，先後在深圳、蘇州等地多輪試點測試，參與機構不斷實現突破，更多的應用場景也逐漸浮出水面。如不看領取使用情況，目前數字人民幣各地發放總金額已經達1.5億元人民幣。

中國《證券日報》2月25日報道，具體來看，2020年10月份，數字人民幣紅包首次在深圳亮相。深圳市政府聯合中國人民銀行面向在深圳個人發放1,000萬元；2021年1月中旬和下旬，深圳福田區、龍華區相繼啟動深圳第二輪和第三輪數字人民幣紅包測試，各發放2,000萬元紅包；2020年12月份和2021年2月份，蘇州也先後開啟兩輪數字人民幣紅包試點，發放總金額分別是2,000萬元和3,000萬元；2021年2月份北京開啟「數字冰雪購物節」數字人民幣試點活動，發放1,000萬元紅包。加上日前成都數字人民幣試點，截至目前四個試點城市已開展七輪數字人民幣紅包測試活動。

中國（上海）自貿區研究院金融研究室主任劉斌表示：「數字人民幣試點目前參與試點城市越來越多，進展明顯加快。試點場景越來越多元，目前的試點場景逐漸從生活消費場景轉向企業應用和政府應用場景，從單一的線下轉向線下和線上結合。預計未來將在跨境領域及行業監管方面推進，與本地重點產業及本地重大節日結合，而合作機構也將愈來愈豐富、多元、廣泛。」

宜賓學院金融科技與國際結算創新團隊負責人、沛益諮詢首席專家陳小輝稱，預測未來中國將有序擴大數字人民幣的適用範圍，未來除銀行作為數字人民幣的運營主體外，非銀行支付機構、甚至一些線上線下流量較大的其他機構均有可能參與進來。