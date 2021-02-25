美油收漲2.5%　觸及13個月新高

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-25 08:47

原油期貨價格2月24日收盤上漲，觸及13個月新高，此前據美國政府公佈的數據顯示，原油庫存雖小幅上升，而餾分油庫存大幅下降。庫存的這種變化暗示，在近期冬季暴風雪天氣導致能源產量下降的情況下，未來幾周將出現更大的供應損失。

截至2月24日收盤，紐約商品交易所4月份交割的西德克薩斯輕質原油（WTI）期貨價格上漲1.55美元，報收於每桶63.22美元，漲幅為2.5%，按即月合約計算創下了自2020年1月6日以來的最高收盤價。

倫敦ICE歐洲期貨交易所4月份交割的北海布倫特原油期貨價格也上漲1.67美元，報收於每桶67.04美元，漲幅為2.6%，同樣創下自2020年1月初以來的收盤新高。

美國能源資訊署（EIA）24日公佈報吿稱，截至2月19日當週美國原油庫存增加130萬桶。相比之下，據標準普爾全球普氏公司（S&P Global Platts）調查顯示，分析師此前平均預期該周原油庫存減少480萬桶，而美國石油協會（API）23日報吿則顯示該周原油庫存增加100萬桶。在位於俄克拉荷馬州的美國原油期貨主要交割地庫欣（Cushing），上週原油庫存也增加了280萬桶。

另外，EIA報吿還顯示上週美國汽油庫存與此前一週相比基本上保持不變，餾分油（包括柴油和取暖用油）庫存則減少了500萬桶，相比之下標準普爾全球普氏公司調查顯示，分析師平均預期該周汽油庫存減少280萬桶，餾分油庫存減少350萬桶。

ClipperData大宗商品研究主管馬特·史密斯（Matt Smith）在電子郵件評論中表示：「煉油廠的日產量下降了260萬桶，其中近90%的下降發生在冬季風暴期間的美國墨西哥灣沿岸地區。煉油活動的降幅超過了石油產量的降幅，石油產量在一週內平均每天減少110萬桶。」他還指出：「墨西哥灣沿岸和中西部地區的進口大幅下降，幫助減少了供應。」

輝立期貨集團（Price Futures Group）表示，在美國石油協會的數據公佈之後，原油市場最初遭到拋售，但隨後出現了反彈，「因為業內人士知道，在未來幾周，我們將開始看到生產和煉油停產的影響」。