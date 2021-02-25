恒生指數升近200點　惟3萬點關再失　美團飆半成｜持續更新

撰文：區嘉俊
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美國10年期國債孳息率一度升至1.435厘，其後回順至1.4厘以下，美股由跌轉升，道指高見32009點創即市新高，收市報31961點，升424點。納指收市報13597點，升132點。標指收市報3925點，升44點。
【09:42】恒生指數升近200點
大市升勢收窄，再度失守3萬點關口。恒指升195點或0.66%，報29914點；國指升88點或0.77%，報11598點；科指升62點或0.66%，報9423點。大市成310億元。
美團﹙3690﹚勁升4.7%，報383元，成表現最佳藍籌股。
另外，油股、藥股造好，中海油﹙0883﹚升4.56%、中生製藥﹙1177﹚升3.52%、藥明生物升3.42%、中石油﹙0857﹚升3.2%。
重磅股方面，滙控﹙0005﹚升3%、騰訊控股﹙0700﹚升1.89%、友邦保險﹙1299﹚升0.98%。
港交所（0388）反彈1.5%，報516.5元
【09:20】恒生指數高開455點
恒生指數高開455點，開報30174點。國指升175點，報11684點。騰訊（0700）升1.9%，重上700元。美團（3690）升4.7%，報383元。京東（9618）及網易（9999）升逾1%。
藥明生物（2269）高開3.4%，報105.7元。中生製藥（1177）升3.5%，報8.8元。
港交所（0388）反彈1.5%，報516.5元。友邦（1299）及平保（2318）升約1%。滙豐（0005）大升3%，開報47.5元。