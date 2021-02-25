恒生指數升逾500點　港交所反彈升近1%　騰訊漲逾3%｜持續更新

美國10年期國債孳息率一度升至1.435厘，其後回順至1.4厘以下，美股由跌轉升，道指高見32009點創即市新高，收市報31961點，升424點。納指收市報13597點，升132點。標指收市報3925點，升44點。
【11:23】恒指曾漲逾600點
恒生指數續升，曾漲逾600點，最新升564點或1.9%，報30282點。
平保（2318）漲2.9%，報97.85元。
【11:16】國美零售飆近12%
國美零售（0493）破頂，見2.34元，現報2.31元，升11.6%。
【10:55】港交所反彈升0.8%
港交所（0388）反彈升0.8%，報513元。
恒生指數最新升529點，報30247點，暫成交額1,107億元。
騰訊（0700）、美團（3690）分別升3.3及2.1%。
【10:48】內房股表現強勢
據報稱，中國當局對全國22個重點城市實行重大土地供應改革，實現「兩集中」。內房股表現強勢，中國恒大（3333）高見17.42元，現漲10.5%，報17.2元；新城發展（1030）漲17%，報9.24元；萬科企業（2202）升13.7%，報34元；融創中國（1918）漲12.8%，報34元。
【10:23】恒生指數升逾400點
恒生指數最新升430點或1.5%，報30148點。
【10:20】百威亞太挫2%
百威亞太（1876）去年少賺42%，高開後插，現挫2%，報26.65元。領展（0823）昨公布收購上海七寶萬科廣場權益，股價今早向上，最高見75.6元，最新報75.55元，漲逾4%。
恒生指數最新升376點或1.3%，報30095元。科指報9508點，升147點或1.6%。
港交所（0388）最新報503.5元，跌1.1%。
【09:42】恒生指數升近200點
大市升勢收窄，再度失守3萬點關口。恒指升195點或0.66%，報29914點；國指升88點或0.77%，報11598點；科指升62點或0.66%，報9423點。大市成310億元。
美團﹙3690﹚勁升4.7%，報383元，成表現最佳藍籌股。
另外，油股、藥股造好，中海油﹙0883﹚升4.56%、中生製藥﹙1177﹚升3.52%、藥明生物升3.42%、中石油﹙0857﹚升3.2%。
重磅股方面，滙控﹙0005﹚升3%、騰訊控股﹙0700﹚升1.89%、友邦保險﹙1299﹚升0.98%。
港交所（0388）反彈1.5%，報516.5元
【09:20】恒生指數高開455點
恒生指數高開455點，開報30174點。國指升175點，報11684點。騰訊（0700）升1.9%，重上700元。美團（3690）升4.7%，報383元。京東（9618）及網易（9999）升逾1%。
藥明生物（2269）高開3.4%，報105.7元。中生製藥（1177）升3.5%，報8.8元。
港交所（0388）反彈1.5%，報516.5元。友邦（1299）及平保（2318）升約1%。滙豐（0005）大升3%，開報47.5元。