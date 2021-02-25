港股升幅收窄至逾400點　騰訊企穩700元｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-25 14:24

美國10年期國債孳息率一度升至1.435厘，其後回順至1.4厘以下，美股由跌轉升，道指高見32009點創即市新高，收市報31961點，升424點。納指收市報13597點，升132點。標指收市報3925點，升44點。

【14:22】港股升幅收窄

恒指升幅收窄，最新報30155點，升437點，國指最新報11750點，升240點，恒生科指最新報9500點，升139點。

騰訊（0700）企穩700元，報700.5元，升2%；美團（3690）升1.1%，報370元。

【13:51】渣打跌1.6%

渣打 （2888） 午後跌幅擴大，最新跌1.6%，報54.25元；滙豐 （0005） 則升4.7%，最新報48.25元。

恒生指數現升632點，最新報30350點。

【13:05】銀娛升1.7%。

恒生指數午後漲2.3%或升669點，最新報30387點。

銀娛（0027）銀娛剛公布去年盈轉虧，全年蝕40億，不派息。股價最新報76.2元，升1.7%。

【12:11】百威半日挫近半成

港股今日反彈，恒生指數半日升638點或2.2%，收報30356元。恒生科指報9614點，升253點或2.7%；國企指數收報11812點，漲302點或2.6%。半日成交額1483億元。

華潤置地（1109）半日飆12%，收報36.9元。中國海外發展（0688）收報20.55元，漲逾1成。百威亞太（1876）今日公布業績，股價半日跌4.8%，收報25.9元，成表現最差藍籌。

騰訊（0700）半日漲3%，中午收報707元。美團（3690）升2.3%，收報374.2元。阿里巴巴（9988）倒升1.8%，收報247.2元。京東（9618）收報380.6元，升1.8%；網易（9999）升1%，收報181.3元，網易將公布業績。

政府昨公布提高股市印花稅稅率，港交所（0388）高開後插水，低見495元，曾反彈再回落，中午收報509.5元，微升0.1%。

銀行股普遍造好，滙控（0005）半日漲3.9%，收報47.9元；恒生（0011）收報152.7元，升2.4%。東亞（0023）漲3.3%，收報18.42元；建行（0939）升1.6%，報6.34元。渣打（2888）升0.18%，收報55.25元。

政府昨推5,000元電子消費券，莎莎國際 （0178） 今早破頂後回吐，中午收報1.99元，倒跌5.7%，成交額7,529萬元。卓悅控股 （0653） 同樣下挫，收報0.2元，跌4.3%。周大福 （1929） 收報11.14元，跌1.3%。

至於餐飲股向好，敘福樓集團 （1978） 半日升2%，中午收報0.52元；大家樂 （0341） 創30天新高，見18.26元，半日升0.6%，收報18.04元；大快活 （0052） 升2%，收報18.82元，盤中曾高見18.96元。

內房股受惠，中國恒大（3333）高見17.42元，半日漲10.5%，收報17.2元；新城發展（1030）漲18.9%，收報9.39元；萬科企業（2202）飆15.9%，收報34.65元；融創中國（1918）漲14.1%，收報34.4元。

【11:40】太陽國際漲超40%

太陽國際（8029）一度曾飆近60%，最新報1.3元，漲超40%。

【11:35】內地股市向上 滬指重上3600點

內地股市向上，上證指數重上3600點，中午收報3602點，半日升38點或1.1%，成交額達2,751億元。深證成份指數收報14985點，升114點或0.8%。

滬深300指數中午收報5515點，升77點或1.4%。創業板半日升16點，收報3024點。

【11:23】恒指曾漲逾600點

恒生指數續升，曾漲逾600點，最新升564點或1.9%，報30282點。

平保（2318）漲2.9%，報97.85元。

【11:16】國美零售飆近12%

國美零售（0493）破頂，見2.34元，現報2.31元，升11.6%。

【10:55】港交所反彈升0.8%

港交所（0388）反彈升0.8%，報513元。

恒生指數最新升529點，報30247點，暫成交額1,107億元。

騰訊（0700）、美團（3690）分別升3.3及2.1%。

【10:48】內房股表現強勢

據報稱，中國當局對全國22個重點城市實行重大土地供應改革，實現「兩集中」。內房股表現強勢，中國恒大（3333）高見17.42元，現漲10.5%，報17.2元；新城發展（1030）漲17%，報9.24元；萬科企業（2202）升13.7%，報34元；融創中國（1918）漲12.8%，報34元。

【10:23】恒生指數升逾400點

恒生指數最新升430點或1.5%，報30148點。

【10:20】百威亞太挫2%

百威亞太（1876）去年少賺42%，高開後插，現挫2%，報26.65元。領展（0823）昨公布收購上海七寶萬科廣場權益，股價今早向上，最高見75.6元，最新報75.55元，漲逾4%。

恒生指數最新升376點或1.3%，報30095元。科指報9508點，升147點或1.6%。

港交所（0388）最新報503.5元，跌1.1%。

【09:42】恒生指數升近200點

大市升勢收窄，再度失守3萬點關口。恒指升195點或0.66%，報29914點；國指升88點或0.77%，報11598點；科指升62點或0.66%，報9423點。大市成310億元。

美團﹙3690﹚勁升4.7%，報383元，成表現最佳藍籌股。

另外，油股、藥股造好，中海油﹙0883﹚升4.56%、中生製藥﹙1177﹚升3.52%、藥明生物升3.42%、中石油﹙0857﹚升3.2%。

重磅股方面，滙控﹙0005﹚升3%、騰訊控股﹙0700﹚升1.89%、友邦保險﹙1299﹚升0.98%。

港交所（0388）反彈1.5%，報516.5元

【09:20】恒生指數高開455點

恒生指數高開455點，開報30174點。國指升175點，報11684點。騰訊（0700）升1.9%，重上700元。美團（3690）升4.7%，報383元。京東（9618）及網易（9999）升逾1%。

藥明生物（2269）高開3.4%，報105.7元。中生製藥（1177）升3.5%，報8.8元。

港交所（0388）反彈1.5%，報516.5元。友邦（1299）及平保（2318）升約1%。滙豐（0005）大升3%，開報47.5元。